الصحة الإسرائيلية: 10487 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة بأسبوع

توفي 11 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 10487 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك على الرغم من التراجع الطفيف بمعامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.02، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وارتفع الإجمالي التراكمي للإصابات النشطة إلى 73525 إصابة نشطة، بعد تسجيل 1657 إصابة جديدة منذ منتصف الليل حتى التاسعة والنصف صباحا.

وأظهرت إحصاءات الصحة ارتفاع الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي بلغت 4421329 إصابة، فيما بلغ الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا 11055 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

وفي ظل الموجة السادسة للجائحة، تتواصل الحالات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية بالارتفاع، حيث يرقد في مستشفيات البلاد، 1168 مصابا، بينهم 466 مصابا بحالة خطيرة، و63 مصابا بحالة خطيرة جدا، فيما تم ربط 50 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما 701 وصفت حالتهم بالطفيفة.

ومع الارتفاع في الإصابات التي بحاجة لتسريع، وسعت وزارة الصحة من فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، وتم، أمس الأربعاء، أخذ 40300 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 30.2% منها موجبة.

وللأسبوع الخامس على التوالي، سجل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا ارتفاعا، حيث شخصت خلال الأسبوع الماضي 75236 إصابة بكورونا بارتفاع بنسبة 1.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 408 إصابات خطيرة بارتفاع بنسبة 11.2%، فيما أعلن عن وفاة 56 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس.

وفاة 7 أطفال جراء إصابتهم بكورونا

توفي 7 أطفال في البلاد تأثرا بإصابتهم بكورونا، حيث تتراوح أعمارهم بين بين 6 أشهر و5 أعوام، فيما تدفع وزارة الصحة لتطعيم الأطفال ضد كورونا.

ودعا رئيس نقابة أطباء الأطفال الإسرائيلية، البروفيسور تساحي غروسمان، الأهالي إلى تطعيم أولادهم الأطفال ضد كورونا. قائلا إن "اللقاح ناجع وآمن".

إلى ذلك، تنبت وزارة الصحة تنبت، أمس الأربعاء، توصية الطاقم المكلف بالتعامل مع الاوبئة تطعيم الأطفال من نصف عام وحتى خمس سنوات باللقاح المضاد لكورونا.