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الاحتلال يفتتح حاجز سالم لدخول فلسطينيي الـ48 لمنطقة جنين

تاريخ النشر: 14/07/2022 - 13:27

الاحتلال يفتتح حاجز سالم لدخول فلسطينيي الـ48 لمنطقة جنين
قوات الاحتلال قرب حاجز سالم، العام الماضي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

افتتح جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الخميس، حاجز سالم أمام دخول فلسطينيي الـ48 إلى مدينة جنين، وادعى في بيان أن افتتاح الحاجز يأتي "في إطار سلسلة إجراءات بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأضاف البيان أن "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال تقدر أن افتتاح حاجز سالم سيخفف الاختناقات المرورية عند الدخول إلى منطقة مدينة جنين.

وبحسب البيان، فإن افتتاح الحاجز جرى بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بادعاء أنه "يهدف إلى دعم التجارة والسياحة في المنطقة".

وأشار بيان جيش الاحتلال إلى أن هذا الحاجز هو لغرض الدخول فقط إلى منطقة جنين".

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#الضفة الغربية
#حاجز سالم
#جنين
#الجيش الإسرائيلي
#السلطة الفلسطينية

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