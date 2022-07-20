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غانتس إلى الولايات المتّحدة الأربعاء

تاريخ النشر: 20/07/2022 - 00:04

غانتس إلى الولايات المتّحدة الأربعاء
وزير الأمن الإسرائيلي، غانتس يتوسط الصورة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

يتوجّه وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، الأربعاء، لحضور مؤتمر أمنيّ وللقاء مسؤولين أميركيين.

ومن المقرر أن يشارك غانتس في مؤتمر الأمن لمعهد ASPEN، والذي يُتوقَّع أن يلتقي خلاله مع مسؤولين أميركيين، بينهم مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان.

كما سيلتقي غانتس كلا من مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) وليام بيرنز، ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة، كوندوليزا رايس، ووزير الدفاع الأميركي السابق، مارك إسبر، بالإضافة إلى أعضاء ورؤساء لجان في الكونغرس تتعامل مع القضايا الأمنية.

يأتي ذلك فيما يبحث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، في المغرب "فرص التعاون العسكريّ" مع الرباط، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

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#غانتس
#الولايات المتحدة
#مؤتمر أمني
#جاك سوليفان

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