مؤشر لانحسار الموجة السادسة: انخفاض الفحوصات الموجبة والحالات الخطيرة

سجلت 6194 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل، أمس الأربعاء، دون تسجيل وفيات لليوم الثالث، فيما واصلت الفحوصات الموجبة والحالات الخطيرة والإصابات التي بحاجة إلى تسرير بالانخفاض لليوم الثاني، في مؤشر لبداية انحسار الموجة السادسة، بحسب ما أعلنت وازرة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة والنصف صباحا شخصت 917 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل، وبذلك ارتفع الإجمالي التراكمي للحالات النشطة ليبلغ 67551 إصابة نشطة، فيما بلغ معامل تناقل العدوى 0.84.

وواصلت الفحوصات الموجبة والحالات الخطيرة والإصابات التي بحاجة إلى تسرير، بالانخفاض حيث يرقد في المستشفيات الإسرائيلية 1183 مصابا، بينهم 388 مصابا بحالة خطيرة، و100 بحالة خطيرة جدا، بينما 86 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 655 مصابا بالطفيفة.

ورغم تراجع الحالات التي بحاجة إلى تسرير، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس الأربعاء، أخذ 27178 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 24.45% منها موجبة، ما يشير إلى أن الفحوصات الموجبة في تراجع مستمر.

وللأسبوع الثاني، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات ووفيات كورونا بالانخفاض، كما الحالات الخطيرة التي سجلت انخفاضا ملحوظا لأول مرة منذ بداية الموجة السادسة.

وشخصت في الأسبوع الماضي 49753 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 23.5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 377 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 13.3%، فيما أعلن عن وفاة 32 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس.

يذكر أن إحصاءات وزارة الصحة تظهر أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي سجلت في إسرائيل بلغ 4535775 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11208 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.