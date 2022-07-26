غانتس: بطاريات روسية استهدفت طائرات إسرائيلية في سورية قبل شهرين

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن بطاريات روسية أطلقت النار على طائرات إسرائيلية، خلال قصف في سورية في شهر أيار/ مايو الماضي.

وجاء الكشف عن تلك الواقعة من قبل وزير الأمن الإسرائيلي، وسط حالة من التوتر بين إسرائيل وروسيا بسبب إدانة إسرائيل للحرب في أوكرانيا واتخاذ موسكو إجراءات تدقيق ضد عمل الوكالة اليهودية في روسيا.

وقال غانتس، اليوم، الثلاثاء، في مؤتمر تنظمه القناة 13 الإسرائيلية، إن بطارية روسية من طراز s-300 أطلقت قبل شهرين صواريخ لأول مرة على طائرات إسرائيلية في سورية.

وأضاف غانتس: "هذا حدث لمرة واحدة"، في إشارة إلى أن الطائرات العسكرية الإسرائيلية تعرضت لنيران روسية مضادة للطائرات فوق سورية في حادثة منفردة.

"سانا": وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف pic.twitter.com/psmQrDAs0K — موقع عرب 48 (@arab48website) May 13, 2022

ولم تلحق الصواريخ الروسية أضرارا بالطائرات الإسرائيلية، حيث قال وزير الأمن الإسرائيلي إنه "عندما أُطلقت الصواريخ، كانت الطائرات الإسرائيلية تبتعد بالفعل عن المنطقة".

وأشار غانتس إلى أن "الوضع تحت السيطرة"، في إشارة إلى مواصلة العمل بآلية التنسيق العسكري بين موسكو وتل أبيب في سورية، وأضاف "لكننا نراجع هذه القصة دائما كأننا لم نبدأها سوى الآن".

ولم يقدم غانتس مزيدا من التفاصيل.

يُذكر أن إسرائيل نفّذت في السنوات الماضية، المئات من الغارات على أهداف في سورية، قالت إنها إيرانية أو مرتبطة بمشروع حزب الله لتعزيز ترسانته الصاروخية وزيادة دقة الصواريخ.

وثمّة اتفاق بين إسرائيل وروسيا على التنسيق العسكري في سورية، لعدم وقوع احتكاكات بين الجيشين. ورغم أن القوات الروسية ساعدت نظام الأسد على تغيير دفة الحرب في سورية لصالحه، إلا أنها تغض الطرف دائما عن الضربات الجوية الإسرائيلية ضد ما يزعم بأنه "عمليات انتشار ونقل للأسلحة برعاية إيران".

وكانت القناة 13 الإسرائيلية، قد كشفت أن قوات روسيّة أطلقت صواريخَ دفاع جوّي، صوب طائرات حربيّة إسرائيلية، للمرّة الأولى، خلال هجوم عدواني نفذه الجيش الإسرائيلي على مواقع في سورية، يوم الجمعة 13 أيار/ مايو الماضي.

وذكر التقرير حينها أن "عملا منسوبا إلى إسرائيل" في سورية، "واجه لأول مرة ردا من قوة عسكرية روسية". وقال التقرير إن "بطارية دفاع جوي يديرها الروس، أطلقت النار لأول مرة على طائرات تابعة لسلاح الجو" الإسرائيليّ.

وأوضح أن التقرير أن ذلك حدث يوم الجمعة 13 أيار/ مايو الماضي، عندما قصفت طائرات إسرائيلية، غربيّ سورية، لافتا إلى أنه "كالعادة أطلق السوريون كل صواريخهم، وعندما بدأت طائرات سلاح الجو بالابتعاد عن منطقة الهجوم أطلقت البطارية الروسية عدة صواريخ في الجو".

وأكد التقرير أن الصواريخ التي أُطلِقت من قِبل الروس "لم تشكل تهديدًا لطائرات القوة الجوية (الإسرائيلية)"، غير أنه أضاف: "لكن هذا حدث يشكّل سابقة".

وأشار إلى أن روسيا كانت قد زودت النظام السوريّ بأربع بطاريات s-300، مؤكدا أن "من يتخذ القرارات داخل البطاريات هم ضباط روس".

وذكر التقرير أنه "ليس من الواضح ما إذا كان هذا حدثًا لمرة واحدة، أو ما إذا كان بمثابة إشارة من الروس بأنهم يغيرون سياستهم في ما يتعلق بحرية العمل الإسرائيلية في الأجواء السورية".