الصحة الإسرائيلية: 36 وفاة و5459 إصابة جديدة بكورونا

توفي 36 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في إسرائيل، وشخصت 5459 إصابة جديدة، أمس الثلاثاء، فيما عاود معامل تناقل العدوى كما الفحوصات الموجبة الارتفاع، بعد الانخفاض المتدرج الذي سجل خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وسجل منذ منتصف الليل حتى الساعة العاشرة صباحا 838 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك، بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة، 53828 إصابة نشطة، في مؤشر إلى استمرار الانخفاض في معدل الإصابات النشطة الذي بلغ مطلع الأسبوع 65 ألفا.

وأظهرت نتائج فحوصات وزارة الصحة التي أجرتها بالتعاون مع صناديق المرضى أن النتائج الموجبة بلغت 23.72%، وذلك بعد أن تم فحص 24819 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، فيما بلغ معامل تناقل العدوى 0.8، ليسجل ارتفاعا هو الأول منذ أسبوعين، حيث لوحظ خلال تلك الفترة الانخفاض المتدرج بالعدوى.

وفي ظل الارتفاع الطفيف بمعامل تناقل العدوى والفحوصات الموجبة، واصلت الحالات التي بحاجة إلى تسرير الانخفاض، بينما الحالات الخطيرة وتلك الخطيرة جدا، والحالات التي بحاجة لربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي ما زالت مرتفعة.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 1105، بينهم 372 مصابا بحالة خطيرة، و104 بحالة خطيرة جدا، بينما 92 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 623 مصابا بالطفيفة.

وللأسبوع الثالث، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، في وقت سجلت معدلات قياسية بوفيات كورونا.

وشخصت في الأسبوع الماضي 36515 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 29.9% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 289 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 26.8%، فيما أعلن عن وفاة 59 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس.

يشار إلى أن إحصاءات وزارة الصحة تظهر أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي سجلت في إسرائيل بلغ 4566302 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11336 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.