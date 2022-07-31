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الصحة الإسرائيلية: 9 وفيات و2071 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 31/07/2022 - 11:03

الصحة الإسرائيلية: 9 وفيات و2071 إصابة جديدة بكورونا
تقليص عدد محطات الفحص المتنقلة (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 9 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في إسرائيل، فيما سجلت 2071 إصابة جديدة، أمس السبت، في وقت واصلت الفحوصات الموجبة بالانخفاض مع انحسار الموجة السادسة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وسجلت 334 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 40455 حالة نشطة، وهو أقل معدل تراكمي للإصابات النشطة الذي يسجل خلال الموجة السادسة، علما أن المعدل التراكمي بلغ 68 ألفا.

وواصل معامل تناقل العدوى بالانخفاض ليبلغ 0.79، وحيال ذلك، واصلت الحالات التي بحاجة إلى تسرير الانخفاض، بينما الحالات الخطيرة وتلك الخطيرة جدا، والحالات التي بحاجة لربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي ما زالت مرتفعة، لكنها في مؤشر لتراجع طفيف.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 1093 مصابا، بينهم 321 مصابا بحالة خطيرة، و82 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 79 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 471 مصابا بالطفيفة.

ورغم الانخفاض بالإصابة والعدوى، بيد أن الفحوصات الموجبة ما زالت مرتفعة، حيث أظهرت نتائج فحوصات كورونا التي أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى أن نتائج الفحوصات الموجبة بلغت 28.17%، وذلك بعد أن تم فحص 7895 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا. في مؤشر لتراجع عدد العينات المخبرية عقب تقليص عدد محطات الفحص المتنقلة.

وللأسبوع الرابع، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، كما لوحظ الانخفاض بالمعدل الأسبوعي بوفيات كورونا بعد أن سجل معدلات قياسية خلال الموجة السادسة.

وشخصت في الأسبوع الماضي 30645 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 29.6% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 266 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 14.5%، فيما أعلن عن وفاة 29 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس بانخفاض بنسبة 66.3%.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا الذي سجل في إسرائيل بلغ 4579737 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11356 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.

بودكاست عرب 48

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