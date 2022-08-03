اعتقال إماراتييْن بعد إطلاق نار على مجرم في تل أبيب

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، مشتبهين اثنين في جريمة إطلاق نار في وسط مدينة تل أبيب، على خلفية جنائية وفي محاولة لتصفية مجرم معروف للشرطة.

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وفي أعقاب اعتقال المشتبهين تبين أن لا علاقة لهما بمحاولة قتل المجرم، إذ اتضح أنهما سائحان من الإمارات، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

وفي أعقاب إطلاق النار، في شارع ديزنغوف في تل أبيب، شعر السائحان الإماراتيان بالخوف وحاولا الفرار من المكان. إلا أن مواطنين تواجدوا في المنطقة أوقفوهما ثم جرى التحقيق معهما في الشرطة. وبعد ساعة أعلنت الشرطة عن إخلاء سبيلهما وأن لا علاقة لهما بإطلاق النار.

وأعادت محاولة قتل المجرم الإسرائيلي في شارع ديزنغوف، أمس، إلى ذاكرة مواطنين عملية إطلاق النار في الشارع نفسه قبل أربعة أشهر، ما أدى إلى هروب الكثير من رواد مطاعم ومقاهي ومتنزهين في الشارع إلى أماكن للاختباء فيها.

والمستهدف في إطلاق النار أمس هو مجرم معروف، كان يقف خارج سيارته المرسيدس أثناء إطلاق النار عليه من دون إصابته بجروح. وكان قد سجن قبل سنتين إثر اتهامه بمخالفات بينها استخدام العنف وابتزاز رجل أعمال.

وفتحت الشرطة تحقيقا في محاولة للعثور على راكبي دراجة نارية أطلقوا النار باتجاه سيارة المرسيدس وفروا من المكان. وقال شاهد عيان إنه "رأيت دراجة نارية يركبها شخصان، وأطلق أحدهما النار باتجاه السيارة، وأخطأ الهدف، فيما كان صاحب السيارة يتواجد خارجها".