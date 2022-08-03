  2. إسرائيليات
  3. أخبار

اعتقال إماراتييْن بعد إطلاق نار على مجرم في تل أبيب

تاريخ النشر: 03/08/2022 - 15:16

اعتقال إماراتييْن بعد إطلاق نار على مجرم في تل أبيب
موقع إطلاق النار في وسط تل أبيب، أمس (الشرطة الإسرائيلية)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، مشتبهين اثنين في جريمة إطلاق نار في وسط مدينة تل أبيب، على خلفية جنائية وفي محاولة لتصفية مجرم معروف للشرطة.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وفي أعقاب اعتقال المشتبهين تبين أن لا علاقة لهما بمحاولة قتل المجرم، إذ اتضح أنهما سائحان من الإمارات، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

وفي أعقاب إطلاق النار، في شارع ديزنغوف في تل أبيب، شعر السائحان الإماراتيان بالخوف وحاولا الفرار من المكان. إلا أن مواطنين تواجدوا في المنطقة أوقفوهما ثم جرى التحقيق معهما في الشرطة. وبعد ساعة أعلنت الشرطة عن إخلاء سبيلهما وأن لا علاقة لهما بإطلاق النار.

وأعادت محاولة قتل المجرم الإسرائيلي في شارع ديزنغوف، أمس، إلى ذاكرة مواطنين عملية إطلاق النار في الشارع نفسه قبل أربعة أشهر، ما أدى إلى هروب الكثير من رواد مطاعم ومقاهي ومتنزهين في الشارع إلى أماكن للاختباء فيها.

والمستهدف في إطلاق النار أمس هو مجرم معروف، كان يقف خارج سيارته المرسيدس أثناء إطلاق النار عليه من دون إصابته بجروح. وكان قد سجن قبل سنتين إثر اتهامه بمخالفات بينها استخدام العنف وابتزاز رجل أعمال.

وفتحت الشرطة تحقيقا في محاولة للعثور على راكبي دراجة نارية أطلقوا النار باتجاه سيارة المرسيدس وفروا من المكان. وقال شاهد عيان إنه "رأيت دراجة نارية يركبها شخصان، وأطلق أحدهما النار باتجاه السيارة، وأخطأ الهدف، فيما كان صاحب السيارة يتواجد خارجها".

بودكاست عرب 48

#تل أبيب
#إطلاق نار
#مواطنان إماراتيان
#الشرطة الإسرائيلية

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ضابط إسرائيلي: الجهاد الإسلامي "كسبت نقاطا" بمجرد إغلاق "غلاف غزة"
ضابط إسرائيلي: الجهاد الإسلامي "كسبت نقاطا" بمجرد إغلاق "غلاف غزة"

2022-08-03

موشيه سعدة: من "ماحاش" إلى حزب سموتريتش وبن غفير
موشيه سعدة: من "ماحاش" إلى حزب سموتريتش وبن غفير

2022-08-03

الصحة الإسرائيلية: موجة كورونا بانحسار وانخفاض لافت بالإصابات
الصحة الإسرائيلية: موجة كورونا بانحسار وانخفاض لافت بالإصابات

2022-08-03

الأكثر قراءة

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية في أفغانستان

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية في أفغانستان

2022-08-02
مَنْعُ ناي البرغوثي من دخول مصر وإلغاء حفلتيها

مَنْعُ ناي البرغوثي من دخول مصر وإلغاء حفلتيها

2022-08-02
كشف ملابسات مقتل الشاب قصي أبو عامر من قلقيلية

كشف ملابسات مقتل الشاب قصي أبو عامر من قلقيلية

2022-08-02
شهادات جنود إسرائيليين: إلغاء تصاريح للفلسطينيين وتدخل المستوطنين بهدم البيوت

شهادات جنود إسرائيليين: إلغاء تصاريح للفلسطينيين وتدخل المستوطنين بهدم البيوت

2022-08-02
الاحتلال يستنفر على جبهة غزة: غلق للطرقات ووقف للقطارات

الاحتلال يستنفر على جبهة غزة: غلق للطرقات ووقف للقطارات

2022-08-02