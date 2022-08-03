الصحة الإسرائيلية: موجة كورونا بانحسار وانخفاض لافت بالإصابات

توفي 22 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في إسرائيل، فيما شخصت 4539 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الثلاثاء، في وقت واصلت الموجة السادسة بالانحسار مع انخفاض لافت في الإصابات والحالات الخطيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وتراجعت الإصابات إلى أقل معدل منذ بدء الموجة السادسة لتبلغ 38629 إصابة نشطة، وذلك بعد تسجيل 277 إصابة جديدة منذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا.

وبظل انحسار موجة كورونا السادسة، والانخفاض بالإصابات النشطة، واصل معامل تناقل العدوى بالانخفاض ليبلغ 0.78، كما واصلت الحالات التي بحاجة إلى تسرير الانخفاض، لتبلغ أقل من 1000 حالة، وذلك لأول مرة منذ بدء الموجة السادسة.

ورغم التراجع في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، بيد أن الحالات الخطيرة، وتلك الحالات التي بحاجة لربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي ما زالت مرتفعة رغم انخفاضها قليلا.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 950 مصابا، بينهم 282 مصابا بحالة خطيرة يرقدون في أقسام العلاج المكثف، و86 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 85 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 416 مصابا بالطفيفة.

وتواصل الفحوصات الموجبة الانخفاض، حيث أظهرت نتائج فحوصات كورونا التي أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى أن نتائج الفحوصات الموجبة بلغت 18.75%، وذلك بعد أن تم خلال الـ24 ساعة الماضية، فحص 20401 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا.

إلى ذلك، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، كما لوحظ الانخفاض بالمعدل الأسبوعي بوفيات كورونا بعد أن سجل معدلات قياسية خلال الشهر الماضي.

وشخصت في الأسبوع الماضي 25425 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 30.4% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 239 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 17%، فيما أعلن عن وفاة 38 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس بانخفاض بنسبة 53.1%.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا الذي سجل في إسرائيل بلغ 4591274 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11399 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.