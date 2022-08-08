الجيش الإسرائيلي يرفع كافة القيود عن "غلاف غزة"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، الإثنين، عن رفع كافة القيود على التنقل التي فرضها بداية الأسبوع الماضي على منطقة "غلاف غزة"، في أعقاب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، دخل حيز التنفيذ قبيل منتصف الليلة الماضية.

وفُتحت كافة الطرقات أمام حركة السير في "غلاف غزة"، وتقرر استئناف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت، كما تم فتح المعابر إلى قطاع غزة، لإدخال الوقود من أجل تشغيل محطة توليد الكهرباء، وسُمح بعودة العمال الفلسطينيين إلى القطاع، بعد عدم تمكنهم من العودة خلال الأسبوع الأخيرة.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن الجهاد أطلقت 1100 قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة الماضي، وأن "القبة الحديدية" اعترضت 95% من القذائف التي تم رصد سقوطها في مناطق مأهولة.

وأطلقت الجهاد 200 قذيفة صاروخية أخرى سقطت داخل قطاع غزة، بحسب ادعاء جيش الاحتلال.

وأضاف جيش الاحتلال أن 35 فلسطينيا استشهدوا بغاراته في القطاع، بينهم 11 شهيدا مدنيا. لكن حركة الجهاد نشرت اليوم أسماء شهدائها، وعددهم 12 شهيدا، من بين 45 شهيدا سقطوا خلال أيام العدوان. ويزعم جيش الاحتلال أن 15 مدنيا استشهدوا بسبب سقوط قذائف صاروخية داخل القطاع.

وبحسب جيش الاحتلال، فإنه هاجم 170 موقعا خلال العدوان، وادعى أن جميعها مواقع تابعة للجهاد الإسلامي. وأضاف أنه خلال العدوان جرى إطلاق قذائف مضادة للطائرات باتجاه طائرات حربية إسرائيلية.