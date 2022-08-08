مباحثات هاتفية بين لبيد والسيسي

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، مساء الإثنين، مباحثات هاتفية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أعقاب الجهود التي بذلتها القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما أورد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان مقتضب؛ الأمر الذي أكده المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في منشور على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، مشيرا إلى أن السيسي تلقى اتصالات هاتفيا من لبيد، الذي عبّر عن "تقديره لدور الوساطة الناجحة التى قامت بها مصر".

وأفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن المحادثات بين لبيد والسيسي كانت مطولة، وأشار إلى أن لبيد شكّر الرئيس المصري على "جهوده الحثيثة من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، ونقل البيان عن لبيد تأكيده على "الدور المصري المهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين".

وذكر البيان الإسرائيلي أن لبيد والسيسي ناقشا "أهمية تعزيز وتطوير التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة، وأهمية الحوار من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي"؛ وأضاف أن السيسي طرح "القضية الفلسطينية خلال محادثته مع لبيد الذي شدد على ضرورة تعزيز الوضع الاقتصادي للفلسطينيين".

وختم البيان الإسرائيلي بالإشارة إلى أن الجانبين "ناقشا القضايا الإنسانية التي تقع ضمن دائرة اهتمام البلدين وفرص تعزيز التعاون الاقتصادي" بين تل أبيب والقاهرة.

في المقابل، أفادت الرئاسة المصرية بأن لبيد "عبّر عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة التى قامت بها مصر خلال الأيام الماضية، بقيادة الرئيس السيسي، للتوصل لوقف سريع لإطلاق النار، وتثبيت وإعادة الهدوء في قطاع غزة، وهو ما يرسخ دور مصر كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف البيان المصري أن السيسي أشار إلى أن "مصر قامت بجهود ومساع حثيثة ومكثفة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية، ومن ثم هناك أهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على أي محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة، واتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس".

ولفت البيان المصري إلى أن السيسي أكد كذلك أن "مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني فى تحقيق السلام المنشود والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية، وهو ما يفرض حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعيًا لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء تمهيدًا لإطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، التى من شأنها تغيير واقع المنطقة بأسرها".