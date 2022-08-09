تقارير إسرائيلية: احتمال التوصل لصفقة تبادل أسرى ضئيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن احتمال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس ضئيل، وذلك في أعقاب اعتبار موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى، أمس، أنه بانتهاء العدوان على غزة توجد فرصة سياسية للتقدم في قضية تبادل أسرى.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل أسرى "لا تبدو مرتفعة في المدى القريب".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه يوجد "تفاؤل" في إسرائيلي حول هذا الموضوع إثر نجاح الوساطة المصرية بتحقيق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، أول من أمس. إلا أن الصحيفة أفادت بأنه لا تجري مفاوضات حول صفقة في هذه المرحلة.

وأضافت الصحيفة أن توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، لموضوع تبادل الأسرى مختلف عن توجه أسلافه، وأنه طالب الجهات التي تعمل في هذا الموضوع بأن يبادروا إلى التوصل إلى صفقة تبادل وعدم الاكتفاء بالرد على مقترحات تطرحها حماس بهذا الخصوص.

ووفقا لمقترح قدمته مصر، العام الماضي، طالبت حماس بالفصل بين المواطنين الإسرائيليين بحوزتها وبين جثتي جنديين إسرائيليين، وأن تفرج حماس في إطار صفقة تبادل إنسانية عن المواطنين مقابل تحرير مئات الأسرى الفلسطينيين.

وعارضت إسرائيل هذا المقترح بشدة وطالبت بأن يشمل جثتي الجنديين شاؤول أورون وهدار غولدين. وإثر ذلك اقترحت مصر إضافة أسرى فلسطينيين محكومين بأحكام مؤبدة مقابل جثتي الجنديين.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي وضع ستة بنود لتعريف "أيدي ملطخة بالدماء"، تبدأ بمنفذ عملية طعن وانتهاء بسائق سيارة أجرة نقل منفذ عملية.

ويعارض جهاز الأمن الإسرائيلي الإفراج عن أسرى يقضون أحكاما مؤبدة.

وكان لبيد ورئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، قد عبرا عن معارضتهما لصفقة تبادل جزئية. كذلك تعارض عائلتا الجنديين القتيلين لدى حماس صفقة لا تشملهما.