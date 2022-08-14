الصحة الإسرائيلية: الإصابات بكورونا أقل من ألف لأول مرة بالموجة السادسة

شخصت 820 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل، أمس السبت، حيث سجلت أقل من ألف حالة إصابة بالفيروس لأول مرة في الموجة السادسة، في مؤشر لاستمرار انحسار الموجة والتراجع المستمر بالإصابة والعدوى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وسجلت 149 إصابة جديدة منذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 20598 إصابة نشطة، في أقل معدل بالإصابات النشطة الذي يسجل خلال الموجة السادسة، علما أن معامل تناقل العدوى بلغ 0.73.

ومع التراجع في العدوى والحالات النشطة، واصلت الحالات التي بحاجة إلى تسرير الانخفاض، لتبلغ 736 إصابة منها 246 إصابة وصفت بالخطيرة.

وفي ظل التراجع في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير وأيضا الإصابات الخطيرة، لوحظ انخفاض الحالات الخطيرة جدا، وكذلك الحالات التي بحاجة إلى ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 736 مصابا، بينهم 246 مصابا بحالة خطيرة يرقدون في أقسام العلاج المكثف، و83 بحالة خطيرة جدا، بينما 72 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما وصفت 318 حالة بالطفيفة.

ورغم انحسار الموجة السادسة، واصلت وزارة الصحة إجراء فحوصات كورونا رغم تقليص عدد محطات الفحص المتنقلة، حيث بلغت نتائج الفحوصات الموجبة 20.29%، وذلك بعد أن تم خلال الـ24 ساعة الماضية، فحص 4389 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، في مؤشر لاستمرار الانخفاض بشكل لافت بنتائج الفحوصات الموجبة.

إلى ذلك، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، كما لوحظ الانخفاض بالمعدل الأسبوعي بوفيات كورونا، حيث شخصت في الأسبوع الماضي 13161 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 37.5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 183 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 17.9%، فيما أعلن عن وفاة 19 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس بانخفاض بنسبة 62.7%.

يذكر أن إحصاءات وزارة الصحة أظهرت أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا الذي سجل في إسرائيل بلغ 4613928 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11483 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.