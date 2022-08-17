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نقابة المعلمين تتظاهر قبالة وزارة المالية

تاريخ النشر: 17/08/2022 - 13:01

نقابة المعلمين تتظاهر قبالة وزارة المالية
من المظاهرة قبالة وزارة المالية، اليوم (تصوير نقابة المعلمين)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تظاهر مئات المعلمين والمعلمات أعضاء نقابة المعلمين (الهستدروت) قبالة وزارة المالية في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، وذلك للمطالبة بتوقيع اتفاقية أجور جديدة وتحسين ظروف عملهم.

وحذرت نقابة المعلمين من عدم افتتاح السنة الدراسية في حال استمرت وزارة المالية بتعاملها معها بهذا الشكل.

وطالبت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين، يافّا بن دافيد، "كافة الجهات الحكومية وخاصة رئاسة الحكومة بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان".

وقالت إن "النقص الكبير في المعلمين والمعلمات هو بمثابة ناقوس خطر يجب أن يقلق كافة الجمهور وخاصة القيادات ومتخذي القرارات وأولهم الموظفين في وزارة المالية".

وختمت بن دافيد بالقول إن "الموقف الوحيد من قبل الحكومة المؤيد لنضالنا هو موقف وزيرة التربية والتعليم، يفعات شاشا بيطون. والمعطيات التي تم نشرت، أمس، من قبل مركز الأبحاث في الكنيست والذي كشف عن أن 85 بالمائة من المدارس في البلاد أكدوا أن لديهم نقص في المعلمين والمعلمات يؤكد ما نقوله منذ زمن بعيد".

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#نقابة المعلمين
#وزارة المالية
#الهستدروت
#اتفاقية أجور

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