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تقرير: عُمان ترفض تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجوائها

تاريخ النشر: 19/08/2022 - 11:11

تقرير: عُمان ترفض تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجوائها
طائرة تابعة لشركة "أركياع" الإسرائيلية في مطار بن غوريون (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

رفضت عُمان عبور طائرات مدنية إسرائيلية في أجوائها، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الجمعة. وأضافت الصحيفة أن رفض عمان جاء في أعقاب ضغوط مارستها إيران عليها.

ويعني الرفض العماني أنه لا يمكن استغلال شركات الطيران الإسرائيلية لأجواء السعودية المفتوحة أمامها، من أجل تقصير مسافة رحلاتها الجوية إلى الشرق الأقصى.

نتنياهو وقابوس في نسقط، عام 2018 (Getty Images)

وبعد إعلان السعودية عن فتح مجالها الجوي أمام جميع خطوط الطيران، وبضمنها الإسرائيلية، ساد اعتقاد في إسرائيل أن فتح الأجواء العمانية أمام طائراتها هي مسألة وقت وحسب، وذلك إثر وجود علاقات، غير رسمية، بين الجانبين، وبعد زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، بنيامين نتنياهو، إلى مسقط ولقاءه مع السلطان قابوس، في العام 2018.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب والمسؤول السابق عن ملف إيران والخليج في مجلس الأمن القومي، يوئيل غوجانسكي، قوله إن "إيران شددت ضغوطها وتهديداتها مؤخرا على دول الخليج كي لا تنفذ خطوات تطبيع مع إسرائيل. وبالأمس، تحدث وزير الخارجية الإيراني مع نظيره العماني، ويمكن الافتراض بثقة أن هذا الموضوع طُرح خلال المحادثة بينهما".

وكانت الرئيسة التنفيذية لشركة طيران "إل عال" الإسرائيلية، دينا بن تال، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن حصول الشركة على إذن بالتحليق في أجواء سلطنة عمان متوقع "في غضون أيام".

وأضافت بن تال للصحفيين، بعد أن أصدرت الشركة النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي، إن الشركة تلقت بالفعل الموافقة للتحليق في أجواء السعودية لكنها تحتاج أيضا إلى التحليق فوق سلطنة عمان لتقليص وقت رحلاتها إلى آسيا.

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#عُمان
#طائرات إسرائيلية
#إيران
#السعودية

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