الصحة الإسرائيلية: أقل من 500 إصابة بكورونا والموجة تواصل الانحسار

واصلت الموجة السادسة لجائحة كورونا في الانحسار في إسرائيل، وذلك بتسجيل 458 إصابة جديدة، أمس السبت، حيث سجلت لأول مرة أقل من 500 إصابة لأول مرة منذ بدء الموجة السادسة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وسجلت 112 إصابة جديدة منذ منتصف الليل حتى التاسعة والنصف صباحا، فيما بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات النشطة 14757 إصابة نشطة، وذلك على الرغم من الارتفاع الطفيف على معامل تناقل العدوى الذي بلغ 0.77.

ورغم الارتفاع الطفيف على معامل تناقل العدوى، بيد أن الحالات التي بحاجة إلى تسرير بانخفاض مستمر، حيث لوحظ الانخفاض في الحالات الخطيرة وتلك التي بحاجة لربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما بقيت الحالات الخطيرة جدا مرتفعة.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 560 مصابا، بينهم 200 بحالة خطيرة يرقدون في أقسام العلاج المكثف، و84 بحالة خطيرة جدا، بينما 72 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت 309 حالات بالطفيفة.

وفي ظل انحسار الموجة السادسة، تواصل وزارة الصحة إجراء فحوصات كورونا رغم تقليص عدد محطات الفحص المتنقلة، حيث بلغت نتائج الفحوصات الموجبة 11.01%، وذلك بعد أن تم خلال الـ24 ساعة الماضية، فحص 4430 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، في مؤشر لاستقرار المعدل اليومي لنتائج الفحوصات الموجبة عند 10%.

ومع التراجع بنتائج الفحوصات الموجبة، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، كما لوحظ الانخفاض بالمعدل الأسبوعي بوفيات كورونا.

وشخصت في الأسبوع الماضي 9126 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 30.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث سجل لأول مرة منذ بدء الموجة السادسة أقل من 10 آلاف إصابة بالفيروس أسبوعيا.

كما شخصت 110 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 39.2%، فيما أعلن عن وفاة 10 أشخاص تأثرا بإصابتهم بالفيروس بانخفاض بنسبة 73%.

يشار إلى أن إحصاءات وزارة الصحة أظهرت أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا الذي سجل في إسرائيل بلغ 4623052 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11525 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.