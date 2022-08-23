عودة فحوصات كورونا بمطار بن غوريون رغم انحسار الموجة

قررت السلطات الإسرائيلية إعادة تشغيل محطة فحوصات كورونا في مطار بن غوريون في اللد، وذلك بهدف تحسين إمكانية الوصول للفحوصات للعائدين إلى إسرائيل من الخارج، وذلك كجزء من الاستعدادات لفصل الشتاء.

ويأتي ذلك، على الرغم من انحسار الموجة السادسة، وبعد توقيف عمل محطة الفحص بالمطار قبل أكثر من شهرين، وسيتم تشغيل المحطة بتمويل كامل من وزارة المالية، ويدور الحديث عن محطة فحص جديدة، حيث ستعمل في البداية منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة من المساء، ولاحقا ستعمل المحطة 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع.

وسيكون بإمكان كل مسافر يصل المطار قادما من الخارج إجراء الفحص مجانا، علما أن إجراء الفحص ليس إجباريا، حيث لا توجد أي تعليمات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية تلزم إجراء فحص كورونا.

وأمس الإثنين، سجلت 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت منذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحا 117 إصابة، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 14470 إصابة نشطة، وذلك على الرغم من الارتفاع الطفيف على معامل تناقل العدوى الذي بلغ 0.79. بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ورغم الارتفاع الطفيف على معامل تناقل العدوى، بيد أن الحالات التي بحاجة إلى تسرير بانخفاض مستمر، حيث لوحظ الانخفاض في الحالات الخطيرة والحالات الخطيرة جدا وتلك التي بحاجة لربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 502، بينهم 161 بحالة خطيرة يرقدون في أقسام العلاج المكثف، و65 بحالة خطيرة جدا، بينما 54 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت 219 حالة بالطفيفة.

وتواصل وزارة الصحة إجراء فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث بلغت نتائج الفحوصات الموجبة 10.32%، وذلك بعد أن تم خلال الـ24 ساعة الماضية، فحص 13819 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا.

ومع التراجع بنتائج الفحوصات الموجبة، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، حيث شخصت في الأسبوع الماضي 8278 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 29% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

كما شخصت 97 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 40.1%، فيما أعلن عن وفاة 34 أشخاص تأثرا بإصابتهم بالفيروس.

يذكر أن إحصاءات وزارة الصحة أظهرت أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا الذي سجل في إسرائيل بلغ 4625577 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11581 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.