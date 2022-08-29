  2. إسرائيليات
  3. أخبار

تفاؤل حذر بافتتاح السنة الدراسية: "يوجد تقدم ونوايا حسنة بالمفاوضات"

تاريخ النشر: 29/08/2022 - 10:30

تفاؤل حذر بافتتاح السنة الدراسية: "يوجد تقدم ونوايا حسنة بالمفاوضات"
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تواصلت صباح اليوم، الإثنين، المفاوضات بين وزارتي المالية والتربية والتعليم الإسرائيليتين ونقابة المعلمين في المدارس الابتدائية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول أجور المعلمين ويسمح بافتتاح السنة الدراسية، يوم الخميس المقبل، فيما عبّر الأطراف الثلاثة عن تفاؤل بتحقق ذلك.

وكتب وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، في حسابه في تويتر، اليوم، أنه "تركت أمس عند الساعة 23:20 طواقم المفاوضات عن نقابة المعلمين ووزارتي التربية والتعليم والمالية بشعور أنه يوجد تحرك ونوايا حسنة من جانب جميع الأطراف، وآمل أن ننهي المهمة اليوم أو غدا".

من جانبها، قالت وزيرة التربية والتعليم، ييفعات شاشا – بيطون، لموقع "واينت" الإلكتروني، صباح اليوم إنه "أميل إلى أن أكون متفائلة. ولا يوجد أي سبب كي لا نتوصل إلى اتفاق أجور في الساعات القريبة المقبلة".

وأشارت سكرتيرة نقابة المعلمين، يافّة بن دافيد، في مقابلة لهيئة البث العامة "كان – 11"، مساء أمس، إلى أن التوصل إلى اتفاق أجور وافتتاح السنة الدراسية يستدعي وزارة المالية لإضافة 800 مليون شيكل.

ورد ليبرمان على ذلك بالقول إن "من يقول إن النقاش بين وزارة المالية ونقابة المعلمين هو حول 800 مليون شيكل مخطئ ومضلل"، معتبرا أن "أسباب النقاش مختلفة، وهي أن 78% من الجمهور ليس رائيا من جهاز التعليم، والتشديد هو على التفوق وليس على أقدمية (المعلمين)، وعلى مزامنة الإجازات بين المرافق الاقتصادية الإسرائيلية وجهاز التعليم وعلى الصلاحيات التي يجب منحها لمديري المدارس، بفصل معلمين غير ملائمين، تحفيز معلمين متفوقين وإعطاء إمكانية لعقود شخصية في جهاز التعليم".

وقالت شاشا بيطون إن الخلاف الأساسي بين المالية ونقابة المعلمين هو لوائح الأجور، وأشارت إلى أن الفجوة بين الجانبين تقلصت في هذه المسألة أيضا، "ولا أريد التحدث حول الأرقام، لكننا سنتوصل إلى حل في هذا الموضوع أيضا".

وكانت وزارة المالية قد توجهت إلى النيابة العامة، أمس، طالبة استصدار أوامر احترازية من محكمة العمل ضد نقابة المعلمين، من أجل منع إضراب المعلمين، مطلع السنة الدراسية. وبعد مداولات مطولة بين الجانبية، قالت مصادر مطلعة إن تقدما طرأ في المفاوضات.

وفي هذه الأثناء تتواصل تشويشات المعلمين في العمل، وتشمل عدم إجراء استعدادات في المدارس وإعداد دخول التلاميذ إلى روضات الأطفال والصف الأول، باستثناء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في أطر التعليم الخاص.

بودكاست عرب 48

#جهاز التعليم الإسرائيلي
#وزارة المالية
#وزارة التربية والتعليم
#نقابة المعلمين
#اتفاقية أجور
#السنة الدراسية

حوارات

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استطلاع: نتنياهو لا يستفيد من تحالف الصهيونية الدينية وبن غفير
استطلاع: نتنياهو لا يستفيد من تحالف الصهيونية الدينية وبن غفير

2022-08-29

تقرير: تفاهمات قد تقود إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
تقرير: تفاهمات قد تقود إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

2022-08-28

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على متظاهرين جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على متظاهرين جنوبي لبنان

2022-08-28

الأكثر قراءة

الرملة: مقتل محمد الخرطي في جريمة إطلاق نار

الرملة: مقتل محمد الخرطي في جريمة إطلاق نار

2022-08-28
3 ضحايا خلال يومين: قتيل في باقة الغربية

3 ضحايا خلال يومين: قتيل في باقة الغربية

2022-08-28
وثائق: إسرائيل زودت إيطاليا بطائرتي مهمات خاصة

وثائق: إسرائيل زودت إيطاليا بطائرتي مهمات خاصة

2022-08-28
د. نصار: العمل لمدة 26 ساعة متواصلة إجرام بحق الطبيب والمرضى

د. نصار: العمل لمدة 26 ساعة متواصلة إجرام بحق الطبيب والمرضى

2022-08-28
لأول مرة منذ احتلال القدس: مستوطنون يقتحمون الأقصى عبر باب الأسباط

لأول مرة منذ احتلال القدس: مستوطنون يقتحمون الأقصى عبر باب الأسباط

2022-08-28