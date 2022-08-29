تفاؤل حذر بافتتاح السنة الدراسية: "يوجد تقدم ونوايا حسنة بالمفاوضات"

تواصلت صباح اليوم، الإثنين، المفاوضات بين وزارتي المالية والتربية والتعليم الإسرائيليتين ونقابة المعلمين في المدارس الابتدائية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول أجور المعلمين ويسمح بافتتاح السنة الدراسية، يوم الخميس المقبل، فيما عبّر الأطراف الثلاثة عن تفاؤل بتحقق ذلك.

وكتب وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، في حسابه في تويتر، اليوم، أنه "تركت أمس عند الساعة 23:20 طواقم المفاوضات عن نقابة المعلمين ووزارتي التربية والتعليم والمالية بشعور أنه يوجد تحرك ونوايا حسنة من جانب جميع الأطراف، وآمل أن ننهي المهمة اليوم أو غدا".

من جانبها، قالت وزيرة التربية والتعليم، ييفعات شاشا – بيطون، لموقع "واينت" الإلكتروني، صباح اليوم إنه "أميل إلى أن أكون متفائلة. ولا يوجد أي سبب كي لا نتوصل إلى اتفاق أجور في الساعات القريبة المقبلة".

وأشارت سكرتيرة نقابة المعلمين، يافّة بن دافيد، في مقابلة لهيئة البث العامة "كان – 11"، مساء أمس، إلى أن التوصل إلى اتفاق أجور وافتتاح السنة الدراسية يستدعي وزارة المالية لإضافة 800 مليون شيكل.

ورد ليبرمان على ذلك بالقول إن "من يقول إن النقاش بين وزارة المالية ونقابة المعلمين هو حول 800 مليون شيكل مخطئ ومضلل"، معتبرا أن "أسباب النقاش مختلفة، وهي أن 78% من الجمهور ليس رائيا من جهاز التعليم، والتشديد هو على التفوق وليس على أقدمية (المعلمين)، وعلى مزامنة الإجازات بين المرافق الاقتصادية الإسرائيلية وجهاز التعليم وعلى الصلاحيات التي يجب منحها لمديري المدارس، بفصل معلمين غير ملائمين، تحفيز معلمين متفوقين وإعطاء إمكانية لعقود شخصية في جهاز التعليم".

وقالت شاشا بيطون إن الخلاف الأساسي بين المالية ونقابة المعلمين هو لوائح الأجور، وأشارت إلى أن الفجوة بين الجانبين تقلصت في هذه المسألة أيضا، "ولا أريد التحدث حول الأرقام، لكننا سنتوصل إلى حل في هذا الموضوع أيضا".

وكانت وزارة المالية قد توجهت إلى النيابة العامة، أمس، طالبة استصدار أوامر احترازية من محكمة العمل ضد نقابة المعلمين، من أجل منع إضراب المعلمين، مطلع السنة الدراسية. وبعد مداولات مطولة بين الجانبية، قالت مصادر مطلعة إن تقدما طرأ في المفاوضات.

وفي هذه الأثناء تتواصل تشويشات المعلمين في العمل، وتشمل عدم إجراء استعدادات في المدارس وإعداد دخول التلاميذ إلى روضات الأطفال والصف الأول، باستثناء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في أطر التعليم الخاص.