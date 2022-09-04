غانتس يقرر تعيين هليفي رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، أنه قرر تعيين نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، رئيسا لهيئة الأركان العامة خلفا لأفيف كوخافي.

ويخضع تعيين هليفي في المنصب لمصادقة اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة برئاسة قاضي المحكمة العليا السابق، ميني مَزوز، وبعدها لمصادقة الحكومة على التعيين.

وأبلغ غانتس كلا من رئيس الحكومة، يائير لبيد، وكوخافي بقراره، وأنه اتخذ قراره بعد مشاورات أجراها في الأشهر الأخيرة.

وقال غانتس إن هليفي هو "الضابط الأكثر ملاءمة من حيث خبرته العسكرية الغنية في الجبهات المختلفة، وكذلك من حيث قدراته القيادية وتوجهاته إلى قضايا عسكرية مختلفة، والتي أثبتها طوال سنوات خدمته في الميدان والأركان العامة".

وجاء في بيان مكتب غانتس أن الأخير تحدث مع الجنرال إيال زامير، المرشح الآخر للمنصب، وأبلغه بأنه "مرشح ممتاز وجدير بمنصب رئيس هيئة الأركان العامة ومناصب أخرى في جهاز الأمن".

وتولى هليفي (55 عاما) في الماضي منصب قائد وحدة كوماندوز النخبة "سرية هيئة الأركان العامة"، قائد لواء المظليين، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، قائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي ونائب رئيس هيئة الأركان العامة.

ويحمل هليفي شهادة البكالوريوس في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس، والماجستير في إدارة الموارد القومية من جامعة الأمن القومي في واشنطن.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، قد قررت في تموز/يوليو الماضي، أن لا مانع بنعيين رئيس لهيئة الأركان العامة خلال فترة انتخابات، رغم وجود مصاعب قانونية واضحة، وذلك بسبب "التحديات الأمنية الخاصة وغير المألوفة الماثلة حاليا أمام الجيش الإسرائيلي".

وسبق قرار بهاراف – ميارا تهديدات لها من جانب حزب الليكود بأنه إذا صادقت على التعيين فإنه سيتم استبدالها في منصبها في حال عودة الليكود إلى الحكم. وترددت تقارير حينها أن رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، يفضل تعيين زامير في المنصب.