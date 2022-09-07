إسرائيل وتركيا تسعيان إلى عقد لقاء بين لبيد وإردوغان

تجري إسرائيل وتركيا، محادثات بشأن عقد لقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في غضون أسبوعين تقريبًا.

وفي حال عُقد الاجتماع بين لبيد وإردوغان، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها إردوغان برئيس حكومة إسرائيلي، منذ أن التقى به إيهود أولمرت في أنقرة، عام 2008.

وستكون هذه هي الخطوة التالية في تطبيع العلاقات بين الدولتين اللتين أعلنتا عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى أعلى مستوى، قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وجرت المحادثات بين الجانبين بشأن عقد لقاء بين لبيد وإردوغان، خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقبيل الإعلان وتطبيع العلاقات بينهما وعودة العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى وتعيين سفراء وقناصل، وقعت إسرائيل وتركيا اتفاقية طيران ستسمح بتجديد رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية إلى تركيا، بعد سنوات عديدة كانت الرحلات الجوية بين البلدين، خلالها، تُدار من قِبل شركات طيران تركية فقط.

وتحدث لبيد وإردوغان مرتين عبر الهاتف في الشهرين الماضيين؛ جرت المحادثة الأولى فور أداء لبيد اليمين الدستورية كرئيس للحكومة، فيما جرت الأخرى بعد إعلان تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.