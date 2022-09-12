شركة إسرائيلية باعت أوكرانيا منظومات مضادة للطائرات المسيرة الروسية

باعت شركة صناعات أمنية إسرائيلية الجيش الأوكراني منظومات anti-drone مضادة للطائرات المسيرة، وقادرة على اعتراض وتشويش عمل طائرات مسيرة قتالية، وفق ما كشف موقع "زْمان يسرائيل" الإخباري اليوم، الإثنين.

وقال مسؤول في الشركة أنه يجري بيع هذه المنظومات عن طريق بولندا، من أجل الالتفاف على الحظر الذي تفرضه إسرائيل على بيع أسلحة متطورة إلى أوكرانيا.

وأشار الموقع إلى أن الشركة تقدم تقارير لوزارة الأمن الإسرائيلية حول بيع هذه المنظومات لبولندا، "ويبدو أنها تتظاهر وكأنها لا تعلم بحقيقة أن بولندا تشكل عمليا وسيطة لنقل أسلحة إلى أوكرانيا، التي تستخدم هذه الأنظمة الإسرائيلية لمحاربة الغزو الروسي إلى شرقي ألمانيا".

وتستخدم روسيا وأوكرانيا آلاف الطائرات المسيرة القتالية، والتي يطلق عليها تسمية "كاميكازي" في كلا الجانبين. وتستخدم هذه المسيرات في توجيه قنابل ونيران مدفعية وتحمل ذخيرة خفيفة ونقلها إلى ميدان القتال وكذلك لجمع معلومات.

وقسم من الطائرات المسيرة صُنع لأهداف عسكرية وقسم آخر هي مسيرات مدنية لكن جرى تحويلها إلى عسكرية. والطائرات المسيرة التي بحوزة الجيش الروسي من صنع محلي، بينما الطائرات المسيرة بحوزة الجيش الأوكراني من صنع بريطانيا وتركيا، حسب الموقع الإخباري.

دمار جراء القصف في دونيتسك، اليوم (Getty Images)

ويستخدم الجيش الإسرائيلي منظومات anti-drone لاعتراض طائرات من دون طيار وطائرات مسيرة صغير قادمة من قطاع غزة ولبنان وسورية. وتوجد في إسرائيل ست شركات على الأقل تصنع منظومات anti-drone، وهي: الصناعات الجوية، "إلبيت"، شركة MCTECH، مجموعة أفنون، وشركة Spear.

وتبيع إسرائيل منظومات كهذه إلى أذربيجان، الولايات المتحدة، دول في جنوب – شرق آسيا، بولندا، التشيك ودول أخرى في أوروبا الشرقية.

ويصف مسؤولون في الصناعات الأمنية الإسرائيلية منظومات anti-drone بأنها "تكنولوجيا دفاعية متطورة"، ولذلك لا يُسمح ببيعها لأوكرانيا. إلا أن المسؤولين أنفسهم قالوا إنه "على ما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية ليست معنية بمنع الصفقة وتفضل غض النظر عنها".

وتحظر إسرائيل بيع شركاتها الأمنية أسلحة هجومية أو دفاعية لأوكرانيا، تحسبا من المس بعلاقاتها "الحساسة" مع روسيا.

وكانت إسرائيل قد منعت بيع الولايات المتحدة منظومة "القبة الحديدية" لأوكرانيا. وهذه المنظومة هي تطوير إسرائيلي – أميركي مشترك، وبيعت لدول كثير في العالم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وأوكرانية، في أيار/مايو الماضي، أن إسرائيل ستستجيب لمطالب أميركية بتخفيف القيود وبيع أوكرانيا "أسلحة دفاعية غير قاتلة"، لكن الموقع أشار إلى أنه ليس واضحا إذا اتخذت إسرائيل قرارا كهذا وأي أنواع أسلحة يمكن أن تبيعها لأوكرانيا.