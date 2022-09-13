قائد الجيش المغربي يزور إسرائيل ويشارك بمؤتمر التجديد العسكري

وصل المفتش العام للقوات المسلحة المغربية، بلخير الفاروق، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل، على رأس وفد عسكري، في زيارة هي الأولى من نوعها وجاءت بعد أسابيع من أخرى لرئيس أركان الجيش الاسرائيلي أفيف كوخافي، والتي توجت باتفاقيات عسكرية.

واستقبل المفتش العام للقوات المسلحة المغربية الجنرال بلخير بحفل رسمي من قبل حرس الشرف في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، ومقر قيادة الأركان العامة برئاسة رئيس الأركان كوخافي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "الجنرال بلخير يقوم بزيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى إسرائيل، وتأتي في إطار مؤتمر التجديد العسكري الدولي الذي يقام هذا الأسبوع بمشاركة 25 بعثة عسكرية من مختلف أنحاء العالم".

وسيشارك الوفد العسكري المغربي في سلسلة لقاءات مع نظرائه الإسرائيليين، بالإضافة إلى مشاركته في معرض الأسلحة المتطورة.

وسيشهد مؤتمر التجديد العسكري الدولي "الابتكار العملياتي" الذي يستمر لمدة أسبوع مشاركة وفود عسكرية من 25 دولة مختلفة، بما في ذلك دول عربية أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "المعرض سيمكن من تعميق التعاون في مجالات الإستراتيجية والدفاع، وكذلك لتوسيع التعلم المتبادل والتعاون الدولي عند تطوير وتشغيل القدرات العسكرية”.

وتأتي زيارة الوفد العسكري المغربي في ذروة تقدم ملحوظ في العلاقات الإسرائيلية المغربية بما في ذلك على المستوى الأمني، ففي شهر تموز/يوليو الماضي، زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، كوخافي، المغرب في زيارة امتدت ثلاثة أيام، وهي أول زبارة علنية يقوم بها مسؤول كبير بالجيش الإسرائيلي للرباط.

وكانت إسرائيل والمغرب أعلنتا في كانون الأول/ ديسمبر 2020 إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين، وأعقب ذلك افتتاح ممثليات دبلوماسية في تل أبيب والرباط وإقامة خط طيران بينهما.