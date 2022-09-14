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استطلاع: لا أغلبية لتشكيل حكومة

تاريخ النشر: 14/09/2022 - 22:11

استطلاع: لا أغلبية لتشكيل حكومة
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشر مساء الأربعاء، فشل كل من المعسكر الذي يقوده رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ومعسكر أحزاب الائتلاف الإسرائيلي الحالي، في تحصيل أغلبية تمكن من تشكيل حكومة.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، فإن معسكر نتنياهو يحصل على 59 مقعدا في انتخابات تجري اليوم، في حين تحصل أحزاب الائتلاف الحالي على 56 مقعدا، فيما تحصل القائمة المشتركة على 5 مقاعد.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يتصدر حزب "الليكود" نتائج الانتخابات، بحصوله على 31 مقعدا، فيما يحصل حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد على 24 مقعدا، وتحل قائمة "الصهيونية الدينية" في المركز الثالث بواقع 13 مقعدا.

ويحصل تحالف "المعسكر الوطني" بزعامة وزير الأمن، بيني غانتس، على 12 مقعدا، فيما يحافظ الحريديون على تمثيلهم بواقع 8 مقاعد لـ"شاس" و7 لـ"يهدوت هتوراة".

وبيّن الاستطلاع حصول حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، على 6 مقاعد، في حين يحصل كل من حزبي "العمل" و"ميرتس" على 5 مقاعد لكل منهما، فيما تحصل القائمة الموحدة على 4 مقاعد.

وتفشل وزير الداخلية، أييليت شاكيد، التي تقود الانتخابات ضمن قائمة "البيت اليهودي" في عبور نسبة الحسم (3.25%)، وتحصل على 1.9% من أصوات الناخبين.

وفي ما يتعلق بالشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، تغلب نتنياهو على أبرز منافسيه، رئيس الحكومة الحالي، لبيد، ووزير الأمن، غانتس، إذ حصل نتنياهو على دعم 46% من المستطلعة آراؤهم، مقابل 29% للبيد؛ وفي المقارنة مع غانتس يحصل نتنياهو على 46% مقابل 26% لغانتس.

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#نتنياهو
#غانتس
#الصهيونية الدينية
#الانتخابات الإسرائيلية

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