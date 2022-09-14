وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى إسرائيل على رأس وفد اقتصادي

وصل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، مساء اليوم، الأربعاء، إلى إسرائيل، على رأس وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن وزير الخارجية الإماراتي وصل اليوم إلى تل أبيب في زيارة رسمية بصحبة وفد اقتصادي تزامنا مع "الاحتفال بمرور عامين" على إبرام اتفاق التطبيع بين الحانبين برعاية إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

ويرافق بن زايد وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى خلال الزيارة التي تتزامن مع "الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل"، وفق الوكالة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن بن زايد يبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين "عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية".

ومنذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، بوساطة أميركية عام 2020، أبرمت الإمارات وإسرائيل اتفاقيات تعاون في مجالات عديدة.

وحققت الاتفاقات التي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة فيها تقاربا بين إسرائيل وعدة دول عربية، إذ كانت الإمارات والبحرين أول بلدين وقعا الاتفاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض في أيلول/ سبتمبر 2020.

وأعلنت إسرائيل والسودان بعدها بشهر عن تطبيع العلاقات، فيما طبع المغرب العلاقات مع إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته.