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إسرائيل تحذر رعايا من السفر خلال الأعياد اليهودية

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 09:02

إسرائيل تحذر رعايا من السفر خلال الأعياد اليهودية
التحذير من محاولات إيران استهداف الإسرائيليين في الخارج (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شددت إسرائيل، اليوم الإثنين، تحذيرها للمواطنين من السفر خارج البلاد، خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل، تحسبا من هجمات انتقامية ومحاولات لإيران والجهاد الإسلامي وتنظيم "داعش"، "لاستهداف المواطنين الإسرائيليين"، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

وأصدر ما يسمى "شعبة محاربة الإرهاب" في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تحديثا بشأن تحذيرات السفر خلال عطلة الأعياد اليهودية خشية من هجمات انتقامية، حيث سيكون أول هذه الأعياد، "رأس السنة العبرية" الموافق 26-27 أيلول/ سبتمبر الحالي، ومن ثم عيد "الغفران" الموافق 5 -6 تشرين أول/أكتوبر المقبل، و"عيد العرش" الذي يبدأ بتاريخ 10 -17 أكتوبر.

وحذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، من محاولات إيران استهداف الإسرائيليين في الخارج، حيث تشير التقديرات إلى نية طهران الاستمرار في تلك المحاولات، بحسب مزاعم "شعبة محاربة الإرهاب".

كما حذر من هجمات أخرى قد تشنها ما وصفت بـ"المنظمات الإرهابية" بما في ذلك الجهاد الإسلامي، وتنظيم "داعش"، ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في دول مختلفة وحول العالم، وخاصة أن هذه المنظمات وفقا لادعاءات "شعبة محاربة الإرهاب"، تمتلك بنية تحتية واسعة النطاق، ويمكن أن تنفذ هجمات خاصة في شمال سيناء، وأفريقيا وآسيا، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

وفي نهاية أيار/مايو الماضي، شددت إسرائيل تحذيرها للمواطنين من السفر إلى تركيا، تحسبا من محاولات إيرانية لاستهدافهم انتقاما لاغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد صياد خدائي، قرب منزله شرق العاصمة طهران.

وتعد عملية اغتيال خدائي الهجوم الأبرز الذي يستهدف شخصية إيرانية داخل الأراضي الإيرانية، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، حين اغتيل العالم النووي محسن فخري زادة، بإطلاق نار استهدف موكبه قرب العاصمة، في عملية اتّهمت طهران إسرائيل بتنفيذها.

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#إسرائيل
#الأعياد اليهودية
#إيران
#داعش
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