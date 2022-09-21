تايلاند توقع عقدا لشراء طائرات مُسيّرة إسرائيلية الصنع

أعلنت البحرية التايلاندية، اليوم الأربعاء، توقيع عقد لشراء طائرات مُسيّرة من طراز "هيرمس 900" التي تصنعها شركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية الإلكترونية للصناعات العسكرية، مقابل 107.67 مليون دولار.

ولم تفصح البحرية التايلندية، في البيان، عن عدد الطائرات المُسيّرة التي ستشتريها بموجب الصفقة، لكنها قالت إن الميزانية تم تخصيصها لشراء الطائرات على مدى أربع سنوات في الفترة من 2022 وحتى 2025.

وأضافت البحرية التايوانية إن المُسيّرات ستستخدم في دوريات بحرية "لحماية سيادة البلاد ومسارات السفن والمساعدة في عمليات الإنقاذ البحرية".

ووفقا لموقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت، فطائرات هيرمس 900 المُسيّرة، متوسطة الحجم ويمكنها التحليق لمدة 36 ساعة ولمسافة 9144 مترا، ويمكنها أن تحمل 350 كيلوغرام محمولة قصوى.

ويستخدم العديد من الدول هذا النظام من الطائرات المُسيّرة ومنها الفلبين وسويسرا والاتحاد الأوروبي وكندا.

وفي آب/ أغسطس عام 2017، بعد سلسلة من التجهيز والتجارب أعلن سلاح الجو الإسرائيلي عن "هرمس 900" كطائرة عملانية في خدمة سلاح الجو الإسرائيلية تحت تسمية "كوخاف".

وتعتبر هذه الطائرة المسيرة (بدون طيار) تعتبر نسخة مطورة من "هرمس 450". وكان الهدف من تطويرها هو مضاعفة قوتها وقدراتها من عدة جوانب بدءا من الحجم وثقل الحمولة وزمن المكوث في الجو والمدى.

وإلى جانب تغييرات كثيرة أدخلت على الطائرة، فإنها تحتفظ بمركبات مختلفة مماثلة لتلك في طائرة "هرمس 450"، بضمنها ما يتصل بتفعيلها وأجهزة الاتصال وطرق التفعيل والصيانة، وذلك بهدف تنجيع وتسهيل منالية استيعاب الطائرة الجديدة في البنى التحتية القائمة بدون تغييرات في التكاليف وفي فترة التدريب عليها.

وتبين أنه تم استخدام الطائرة للمرة الأولى في 15 تموز/ يوليو 2014، خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، والتي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي "الجرف الصامد".

وبعد الحرب على قطاع غزة عام 2014، أعيد استيعاب الطائرة من طراز "كوخاف" في سلاح الجو، إلى جانب العمليات الجارية التي تنفذها طائرات "هرمس 450".

ويصل طول المُسيّرة الإسرائيلية إلى 9 أمتار، وعرض جناحيها 16 مترا، وسرعتها القصوى 220 كيلومترا في الساعة، وقادرة على المكوث في الجو مدة 30 ساعة متواصلة.