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تأخير في جميع الرحلات المجدولة في مطار اللد

تاريخ النشر: 22/09/2022 - 10:17

تأخير في جميع الرحلات المجدولة في مطار اللد
أرشيفية من المطار اللد (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يشهد مطار بن غوريون في اللد، اليوم الخميس، تأخيرا في موعد انطلاق جميع الرحلات المجدولة في ساعات الصباح، في أحد أكثر الأيام ازدحاما، مع توقع وصول عدد المسافرين المغادرين اليوم إلى أكثر من 94 ألف مسافر.

يأتي ذلك في أعقاب إغلاق جميع مداخل المطار، الليلة الماضية، إثر إطلاق نار من قبل أحد عناصر الأمن خلال عملية اعتقال شاب، زعم أنه اقتحم الحواجز المنصوبة عند المدخل المؤدي إلى المطار من شارع رقم 1، بعد أن أقدم على سرقة سيارة.

وأكد هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") أن حادثة إغلاق المداخل والمخارج وصالات المغادرة، خلال عملية الاعتقال، أدت إلى "تأخير في جميع الرحلات المجدولة اليوم، الخميس، في أحد أكثر الأيام ازدحامًا في المطار".

وفي ساعات الفجر الأولى، اقتحم سائق مركبة مسروقة حاجز المدخل المؤدي إلى المطار من شارع 1، وأقدم أحد عناصر الأمن على إطلاق النار مستهدفا المركبة، الأمر الذي دفع السائق إلى الهرب إلى محطة وقود مجاورة وترك المركبة هناك.

وبعد فترة قصيرة، تم ألقى عناصر أمن المطار القبض على المشتبه به وتم تسليمه للشرطة للتحقيق معه، بعد أن أغلقت جميع المداخل والمخارج في المطار، بما في ذلك صالات المغادرة والوصول.

وكانت سلطة المطارات قد أفادت بأن جميع الرحلات الليلية قد غادرت في الوقت المحدد، وعاد الأمور إلى طبيعتها، علما بأن تشير التقديرات إلى أن عدد المسافرين المتوقع إلى خارج البلاد، اليوم، قد يصل إلى نحو 94 ألف شخص.

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#مطار اللد
#مطار بن غوريون

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