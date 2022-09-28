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اندلاع حرائق واسعة في القدس والجليل والمثلث

تاريخ النشر: 28/09/2022 - 16:43

اندلاع حرائق واسعة في القدس والجليل والمثلث
إخماد الحريق في إصبع الجليل اليوم (سلطة الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

شبت عدة حرائق كبيرة في أنحاء البلاد اليوم، الأربعاء، وتعمل قوات الإطفاء على إخماد هذه الحرائق في مناطق القدس ووادي عارة وإصبع الجليل.

ويعمل 19 طاقم إطفاء بمساعدة ثماني طائرات من أجل إخماد حريق في منطقة كيبوتس "منارة" في إصبع الجليل. وأخلت الشرطة المتنزهين في هذه المنطقة، في أعقاب عدم السيطرة على الحريق الذي تغذيه رياح قوية جدا.

وشب حريق آخر في منطقة مفتوحة في وادي عارة، حيث يعمل متطوعون وطائرات إطفاء على إخماد النيران في معاوية وعين إبراهيم وباقة الغربية.

وقال قائد مركز الإطفاء في الخضيرة، يوسي دكلو، إنه "نسيطر حاليا على منطقة واحدة، ونعمل على إخماد الحرائق الثلاثة، ولا توجد سيطرة على اثنين. وتلقينا مساعدات من مناطق أخرى، ويتوقع أن نستمر في العمل لساعات طويلة، إثر درجات الحرارة المرتفعة والرياح والمتغيرات الطوبوغرافية".

ويعمل 29 طاقم إطفاء وسبع طائرات ومروحية تابعة لسلطة الإطفاء على إخماد حريق شب في المنطقة بين اللطرون وباب الواد شمال القدس. وهرعت طواقم إطفاء من مناطق أخرى من أجل إخماد هذا الحريق.

وكان حريق قد شب، أمس، في منطقة الشاطئ الشمالي الغربي لبحيرة طبرية، وشاركت 5 طواقم إطفاء و4 طائرات في إخماده، وتم السيطرة على الحريق بعد ثلاث ساعات.

بودكاست عرب 48

#حرائق
#إصبع الجليل
#وادي عارة
#القدس

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