إسرائيل تعتقل شخصا تسلل للجولان السوري المحتل

اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، شخصا تسلل من الأراضي السورية إلى منطقة جبل الشيخ في هضبة الجولان المحتلة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتقال مشتبه تسلل من الأراضي السورية إلى منطقة جبل الشيخ بهضبة الجولان، حيث تم اعتقاله وتحويله للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

ووفقا للمتحدث العسكري، فقد رصدت نقطة مراقبة للجيش الإسرائيلي مشتبه، قرب منطقة خط وقف إطلاق النار، وعلى الفور تم إرسال قوات من الجيش إلى المنطقة، وتم اعتقاله وتسليمه للأجهزة الأمنية للتحقيق.

ومساء السبت الماضي، اعتقلت مجندات الجيش الإسرائيلي ثلاثة أشخاص، أثناء محاولتهم اقتحام قاعدة عسكرية في هضبة الجولان جنوبي سورية.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مجندات من سلاح المدفعية في الجيش الإسرائيلي أحبطن محاولة اقتحام قاعدة عسكرية في مرتفعات الجولان بعد ملاحظة مدنيين يتجولان حول منطقة معسكر "كيرين" واعتقلوهما، بعدما اختبأوا وراء الأشجار في محاولة لسرقة أسلحة من القاعدة، وفق الموقع.

وأشار إلى أن اثنين منهم حاولا اختراق القاعدة العسكرية وزحفا تحت السياج الحدودي للقاعدة، ودخلا إلى غرفة نوم المجندات اللاتي طاردن المشتبهين ونجحن في إلقاء القبض عليهما.

وأكد الموقع أن المشتبه بهم ثلاثة وهم مواطن فلسطيني من مدينة الخليل، والثاني مواطن فلسطيني من سكان القدس الشرقية، أما الثالث فهو عامل أجنبي من تايلاند يعيش في مدينة القدس، قد تم نقلهم للاستجواب للتحقيق في ملابسات محاولة اختراق القاعدة العسكرية الإسرائيلية.

وسبق ذلك، أن أطلق الجيش الإسرائيلي، النار على أربعة أشخاص حاولوا الاقتراب من خط وقف إطلاق النار بالجولان السوري المحتل، بالقرب من قرية عين القاضي في ريف القنيطرة الشمالي.

وقالت مصادر إن أحد الأشخاص الأربعة، أصيبوا بجروح في قدمه نقل على إثرها عبر مروحية إلى مشفى طبرية لتقديم الإسعافات.

وأضافت أن إطلاق النار على المجموعة التي حاولت الاقتراب من خط وقف إطلاق النار، جاء نتيجة مخاوف إسرائيلية من زرع عبوات ناسفة في المنطقة.