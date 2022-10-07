الاحتلال لن يفرض إغلاقا على الضفة الغربية خلال عيد "العرش"

لن يفرض الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا على الضفة الغربية خلال عيد "العرش" اليهودي، الذي يصادف خلال الأسبوع القادم؛ حسب ما أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الجمعة.

وبناء على قرار المستوى السياسي الإسرائيلي، فإنه لن يتم فرض إغلاق على الضفة الغربية المحتلة (يهودا والسامرة) خلال عيد "العرش"؛ حسب ما أورد موقع "واينت" الإلكتروني.

فيما سيكون هناك إغلاق في اليوم الأول لعيد "العرش" الذي يصادف الأحد ابتداء من الساعة الرابعة عصرا ولغاية الساعة 23:59 من يوم الإثنين؛ وفقا لـ"واينت".

كما سيعاد فرض الإغلاق في يوم الأحد الموافق 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في الساعة الرابعة عصرا، حيث سيرفع الإغلاق في يوم الإثنين التالي في الساعة 23:59؛ وفقا لتقييم الوضع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، عن رفع حالة التأهب في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما أغلقت سلطات الاحتلال معبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد جنوب قطاع غزة أمام حركة البضائع.

ورفع جيش الاحتلال بكتائب أخرى للانتشار في الضفة الغربية مع التركيز على شمالها، في ظل "ورود عشرات الإنذارات بتنفيذ عمليات خلال فترة الأعياد اليهودية"؛ حسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.