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استطلاعان: انتخابات الكنيست لا تزال بلا حسم

تاريخ النشر: 11/10/2022 - 23:38

استطلاعان: انتخابات الكنيست لا تزال بلا حسم
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أظهر استطلاعان للرأي العام الإسرائيلي، نشرا مساء الثلاثاء، أن أيا من المعسكرين لن يحصل على أغلبية المقاعد في الكنيست تمكنه من تشكيل حكومة، لو جرت الانتخابات الآن، بالرغم من وجود تغييرات في عدد المقاعد التي يحصل عليها قسم من الأحزاب، لكن هذه التغيرات تبقى داخل كل معسكر، أي أن الأصوات لا تنتقل من معسكر إلى آخر.

وبقي معسكر أحزاب اليمين في المعارضة، بقيادة بنيامين نتنياهو، أكبر من معسكر الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية، إذ يحصل معسكر نتنياهو، بحسب استطلاع هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، على 60 مقعدا، في حين يحصل في استطلاع القناة 12 على 59 مقعدا، مقابل 56 و57 (على التوالي) لأحزاب الائتلاف الحالي.

وجاءت نتائج استطلاع "كان 11" على النحو الآتي: الليكود - 32 مقعدا، "الصهيونية الدينية" - 13، شاس - 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" - 7 مقاعد. وتوزعت مقاعد الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية كالآتي: "ييش عتيد" - 24 مقعدا، "المعسكر الوطني" - 12 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد، العمل - 5 مقاعد، ميرتس - 5 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد.

وفي حين تتأرجح قائمة الجبهة/ التغيير فوق نسبة الحسم (3.25%) وتحصل على 4 مقاعد في الكنيست، يحصل التجمع على 1.4% من نسبة التصويت، كما تفشل وزير الداخلية، أييليت شاكيد، التي تخوض الانتخابات على رأس قائمة "البيت اليهودي" في تجاوز نسبة الحسم.

وجاءت نتائج استطلاع القناة 12 على النحو الآتي: الليكود - 31 مقعدا، "الصهيونية الدينية" - 13، شاس - 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" - 7 مقاعد. وتوزعت مقاعد الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية كالآتي: "ييش عتيد" - 24 مقعدا، "المعسكر الوطني" - 12 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد، العمل - 6 مقاعد، ميرتس - 5 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد.

وتحصل قائمة الجبهة/ التغيير على 4 مقاعد، في حين يحصل التجمع على 1.6% من أصوات الناخبين.

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#استطلاع
#انتخابات الكنيست
#الكنيست الـ25

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