استطلاع: 60 مقعدا لمعسكر نتنياهو لو جرت الانتخابات الآن

أظهر استطلاع نشرته إذاعة 103FM اليوم، الأربعاء، أن انتخابات الكنيست لم تحسم حتى الآن، قبل ثلاثة أسابيع من إجرائها. ولو جرت الانتخابات الآن، لحصل معسكر أحزاب اليمين في المعارضة، بقيادة بنيامين نتنياهو، على 60 مقعدا، مقابل 56 مقعدا للأحزاب المشاركة في الائتلاف.

وحسب الاستطلاع، فإن المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب في معسكر نتنياهو، هي كالتالي: الليكود 32، الصهيونية الدينية 13، شاس 8 و"يهدوت هتوراة" 7.

وحصلت الأحزاب في الائتلاف الحكومة على ما يلي: "ييش عتيد" 25، "المعسكر الوطني" 11، "يسرائيل بيتينو" 6، العمل 5، ميرتس 5، القائمة الموحدة 4.

وحصلت قائمة الجبهة – العربية للتغيير على 4 مقاعد. ولم يتجاوز حزب "البيت اليهودي" برئاسة وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، كما لم يتجاوز حزب التجمع هذه النسبة بحسب هذا الاستطلاع.

وأجرى الاستطلاع معهد "بانلز بوليتيكس"، وشارك فيه 700 شخص بالغ، فوق 18 عاما، من المواطنين اليهود والعرب ويشكلون عينة تمثل السكان في إسرائيل، ونسبة الخطأ 3.7%