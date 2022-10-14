استطلاع: 42% في إسرائيل يؤيدون اتفاق ترسيم الحدود البحرية

أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، أن نسبة المواطنين في إسرائيل الذين يؤيدون اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان أعلى من نسبة المعارضين للاتفاق، وأنه لا يوجد حسم واضح في انتخابات الكنيست التي ستجري مطلع الشهر المقبل.

وعبر 42% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لاتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي أعلن الجانبان الإسرائيلي واللبناني موافقتهما عليه. وقال 31% إنهم يعارضون الاتفاق، بينما قال 27% إن لا رأي لديهم حيال هذا الاتفاق.

وفيما يتعلق بانتخابات الكنيست، فإن الاستطلاع توقع حصول أحزاب اليمين في المعارضة الحالية بقيادة نتنياهو، على 60 مقعدا: الليكود 32، الصهيونية الدينية 13، شاس 8، "يهدوت هتوراة" 7.

وحصل معسكر الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي على 56 مقعدا: "ييش عتيد" 24، "المعسكر الوطني" 12، "يسرائيل بيتينو" 6، العمل 5، ميرتس 5، القائمة الموحدة 4.

وتوقع الاستطلاع حصول قائمة الجبهة – العربية للتغيير على 4 مقاعد، فيما حزب "البيت اليهودي برئاسة وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، لا يتجاوز نسبة الحسم، بحصوله على 2.7% من الأصوات. كما توقع هذا الاستطلاع عدم تجاوز حزب التجمع لنسبة الحسم.

ووجه الاستطلاع سؤالا حول إمكانية أن يدعو نتنياهو إلى التصويت إلى "البيت اليهودي"، وفي هذه الحالة سيتجاوز هذا الحزب نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد، لكنه سيغير توزيعة المقاعد، بحيث يتراجع الليكود إلى 31 مقعدا، والصهيونية الدينية إلى 12 مقعدا، و"ييش عتيد" إلى 23 مقعدا وكذلك "المعسكر الوطني" إلى 11 مقعدا.

وبحسب تحليل الاستطلاع، فإن "البيت اليهودي" يحصل على المقعد الرابع في هذه الحالة من الناخبين المترددين حيال تصويتهم، وسيتراجع معسكر نتنياهو من 60 إلى 58 مقعدا، لكن انضمام شاكيد إليه ستجعل قوة معسكره 62 مقعدا، وبذلك سيتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة.