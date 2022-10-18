استطلاعان: معسكر نتنياهو يتراوح بين 59 و60 مقعدا

توقع استطلاعان للرأي العام الإسرائيلي، نُشرا مساء اليوم، الثلاثاء، تتراوح قوة المعسكر الذي يقوده رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بين 59 و60 عضوا في الكنيست، في انتخابات تجري اليوم، في حين يحصل المعسكر المناوئ على 56 أو 57 مقعدا من أصل 120.

وأظهر استطلاع هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، أن الليكود يحصل - في انتخابات تجري اليوم - على 31 مقعدا في الكنيست، فيما يحصل "ييش عتيد" على 25 مقعدا، "الصهيونية الدينية" على 14 مقعدا، و"المعسكر الوطني" على 11 مقعدا، فيما يحصل "شاس" على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع يحصل "يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد، والعمل على 5 مقاعد، و"ميرتس" على 4 مقاعد، في حين تحصل قائمة الجبهة/ العربية للتغيير على 4 مقاعد، ومثلها لـ"القائمة الموحدة"، وتفشل قائمة "البيت اليهودي" في تجاوز نسبة الحسم وتحصل على 1.9% من أصوات الناخبين.

ووفقا لاستطلاع "كان 11"، الذي شمل عينة تضم 651 شخصا (من غير الواضح حجم التمثيل العربي فيها) وتصل نسبة الخطأ فيه إلى 3.8%، فإن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لا يتجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 2% من أصوات الناخبين.

في المقابل، أظهر استطلاع القناة 12، أن الليكود سيحصل في انتخابات تجري اليوم على 30 مقعدا، في حين يحصل "ييش عتيد" على 25 مقعدا، و"الصهيونية الدينية" على 14 مقعدا، و"المعسكر الوطني" على 12 مقعدا، فيما يحصل "شاس" على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

كما أظهر الاستطلاع حصول "يسرائيل بيتينو" على 6 مقاعد، والعمل على 5 مقاعد، و"ميرتس" على 5 مقاعد، في حين تحصل قائمة الجبهة/ العربية للتغيير على 4 مقاعد، ومثلها لـ"القائمة الموحدة"، وتفشل قائمة "البيت اليهودي" في تجاوز نسبة الحسم وتحصل على 1.7% من أصوات الناخبين.

ووفقا لاستطلاع القناة 12، الذي شمل عينة تضم 510 أشخاص (من غير الواضح حجم التمثيل العربي فيها، علما بأن القناة تزعم أن العينة "تمثيلية لجميع سكان إسرائيل الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق") وتصل نسبة الخطأ فيه إلى 4.4%، فإن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لا يتجاوز نسبة الحسم.