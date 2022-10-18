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وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تزور تركيا

تاريخ النشر: 18/10/2022 - 10:41

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تزور تركيا
الوزيرة أورنا بربيباي (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تبحث وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا بربيباي، في العاصمة أنقرة مع المسؤولين الأتراك، إمكانية "توسيع التجارة بين إسرائيل وتركيا، وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الوزارة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وتوجهت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية بربيباي صباح اليوم الثلاثاء، إلى تركيا في أول زيارة رسمية منذ سنوات لوزير اقتصاد إسرائيلي.

وتلتقي الوزيرة الإسرائيلية مع نظيرها التركي مطصفى وارنك، ووزير التجارة محمد موش.

وستبحث أورنا بربيباي مع الجانب التركي، استئناف عقد اجتماعات وعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، والتي لم تجتمع منذ عام 2009.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية في بيان مقضب إن "تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري بين تركيا وإسرائيل سيعزز العلاقات بين البلدين، ويساهم في الاستقرار الإقليمي".

وسبق ذلك، أن صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، مؤخرا، على تعيين إيريت ليليان، سفيرة لدى تركيا، وذلك في أول تعيين من نوعه منذ العام 2018، وذلك بحسب بيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وفي المقابل، أعلنت تركيا، تعيين شاكر أوزقان طورونلر، سفيرا لها لدى إسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وسبق أن شغل طورونلر منصب القنصل العام التركي في القدس من 2010 إلى 2014، وسفير أنقرة لدى نيودلهي بين كانون الثاني/ يناير 2017، وأيار/ مايو 2021.

يذكر أن إسرائيل أعلنت في شهر آب/ أغسطس الماضي، التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، وإعادة السفراء والقناصل إلى تل أبيب وأنقرة، وإعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها. وجاء ذلك بعد اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

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