اتفاقية الأجور الجديدة: رفع أجر معلم مبتدئ لـ9000 شيكل

توصلت منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية في ساعات متأخر من مساء الأربعاء، مع المسؤولين في وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم، إلى اتفاقية بشأن الأجور الجديدة الخاصة بموظفي جهاز التربية والتعليم في إسرائيل.

وأتت اتفاقية الأجور الجديدة بعد مفاوضات مطولة بين وزارة المالية، التربية، ونقابة المعلمين الابتدائيين، بحسب بيان مشترك لوزارتي المالية والتربية ونقابة المعلّمين الابتدائيّين " هستدروت هموريم"، صدر اليوم الخميس.

ووفقا لاتفاقية الأجور الجديدة الخاصة بموظفي جهاز التدريس، سيتم حتلنة أجور موظفي جهاز التدريس، إذ ترتفع الأجور من خلال دفعتين، الأولى في شهر كانون الثاني/يناير 2023 بأثر رجعي تحتسب منذ شهر أيلول/سبتمبر 2022 والدفعة الثانية في شهر أيلول 2023.

على سبيل المثال موظف التدريس في سنته الأولى يتقاضى 8207 شيكل، بعد الدفعة الأولى وبعد الدفعة الثانية في أيلول 2023، سيتقاضى 9000 شيكل.