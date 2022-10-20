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اتهامات للموساد: ماليزيا تواصل التحقيق مع خلية اختطفت فلسطينيا

تاريخ النشر: 20/10/2022 - 06:34

اتهامات للموساد: ماليزيا تواصل التحقيق مع خلية اختطفت فلسطينيا
ماليزيا تفكك شبكةَ تجسس تابعة للموساد (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أكدت الشرطة الماليزية استمرار التحقيق مع خلية اختطفت خبيرا فلسطينيا في مجال تقنية المعلومات، وقالت مصادر مطلعة إن المختطف غادر أراضي البلاد بعد إنقاذه من قبل الشرطة، حيث تشير أصابع الاتهام إلى أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد يقف وراء عملية الاختطاف.

دعا قائد شرطة العاصمة كوالالمبور إلى الابتعاد عن تكهنات قد تضر بمجريات التحقيق، إلا أنه لم يستبعد ضلوع جهات أجنبية في عملية الاختطاف- في إشارة منه إلى جهاز الموساد-.

وطالبت أحزاب ومنظمات غير حكومية، الحكومة الماليزية، بالكشف عن جميع الملابسات، واتخاذ إجراءات صارمة بشأن أنشطة جهاز الموساد.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن تفكيك أجهزة الأمن شبكةَ تجسس تابعة لجهاز الموساد، ونقلت صحف عن مسؤولين قولهم إن الموساد جند خلية من 11 ماليزيا على الأقل بهدف تعقب نشطاء فلسطينيين.

وبحسب أولئك المسؤولين فإن خلية الموساد اختطفت في 28 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وسط كوالالمبور، خبيرا فلسطينيا في تكنولوجيا المعلومات ينحدر من غزة، ونقلته إلى منزل ريفي بضواحي العاصمة، قبل أن تتمكن المخابرات الماليزية من الوصول إلى الخاطفين خلال 24 ساعة واعتقالهم وتحرير الرهينة الذي غادر البلاد بعد الحادث بأيام.

وكشفت التحقيقات الأولية ضلوع خلية تابعة لجهاز الموساد في التجسس على مواقع مهمة بالبلاد منها مطارات، فضلا عن اختراقها شركات إلكترونية حكومية. ولم تستبعد وجود خلايا أخرى نشطة للمخابرات الإسرائيلية.

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#حماس
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