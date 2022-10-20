روسيا ستسلح سورية: إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بدفاعات جوية

يعارض جهاز الأمن الإسرائيلي بشدة تزويد أوكرانيا بأسلحة، وبضمن ذلك منظومات دفاع جوي، تحسبا من أن يدفع ذلك روسيا إلى تزويد سورية بمنظومات مشابهة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.

وتأتي هذه المعارضة في أعقاب طلب أوكرانيا أن تزودها إسرائيل بمنظومات دفاعية مضادة للطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا في هجماتها في أوكرانيا.

وكرر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس، القول إن "إسرائيل لن تزود أوكرانيا بهذه المنظومات"، وشدد خصوصا على منظومات دفاعية. وأضاف أن إسرائيل عرضت على أوكرانيا تزويدها بخبرات تسمح لتطوير نظام إنذار ذكي لمواجهة تهديدات جوية.

وأفادت الصحيفة بأن الاعتقاد في جهاز الأمن الإسرائيلي هو أن تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاعية من شأنه "خرق المعادلة مقابل الروس في الحلبة السورية، ودفع روسيا إلى تزويد منظومات دفاع جوي متطورة من طراز إس-300 وإس-400 لسورية وإيران، والتي ستضع مصاعب أمام تنفيذ إسرائيل هجمات جوية في سورية".

"القبة الحديدية" في جنوب إسرائيل (Getty Images)

ونقلت الصحيفة عن مصادر في جهاز الأمن قولها إن "أي مس بالسيطرة الحصرية لسلاح الجو على المجال الجوي في المنطقة هو استهداف لمورد إستراتيجي للجيش الإسرائيلي".

ويسود تخوف في إسرائيل من أن تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاعية جوية سيؤدي إلى إسقاط طائرات روسية ومقتل طياريها، وأن يوجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إثر ذلك اصبع الاتهام إلى إسرائيل، مثلما حدث في أيلول/سبتمبر 2018، عندما أسقطت منظومة دفاع جوي سورية طائرة تجسس روسية وقُتل أفراد طاقمها الـ15 في أعقاب هجوم إسرائيلي في سورية. وذكرت تقارير حينها، أن طائرة مقاتلة إسرائيلي تموضعت خلف طائرة التجسس هربا من الدفاعات الجوية السورية.

وجاء تصريح غانتس في ختام مداولات أمنية عقدها أمس، وتقرر خلالها إطلاق تصريحات واضحة ترفض تزويد أوكرانيا بأسلحة. وسعى جهاز الأمن بذلك إلى إزالة ضغوط محتملة قد تمارسها الولايات المتحدة ودول أوروبية على إسرائيل من أجل تزويد أسلحة إلى أوكرانيا. وتخشى إسرائيل من أن تؤدي ضغوطا إعلامية ودولية إلى تغيير في التوجه الأميركي، الذي "يتفهم موقف إسرائيل الحساس"، وأن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل.

وترفض إسرائيل تزويد أوكرانيا بمنظومة "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى والطائرات المسيرة. وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فإن "القبة الحديدية" ليست ملائمة لأوكرانيا بسبب مساحة هذه الدولة الكبيرة، وأن الطيران الروسي الذي يسيطر على الأجواء الأوكرانية سيتمكن من استهداف قافلات تنقل "القبة الحديدية".

ويتوقع أن يتحدث غانتس، اليوم، مع نظيره الأوكراني، ألكسي رزنيكوف، بعد تأجيل محادثة كهذه كان مقررا إجراءها بداية الأسبوع الحالي. كذلك يتوقع أن يتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم، مع وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا.