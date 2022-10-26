لبيد إلى مصر لحضور "قمة المناخ"... بعد الانتخابات

يسافر رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، إلى مصر، للمشاركة في مؤتمر المناخ المقرر عقده في منتجع شرم الشيخ المصري، وذلك بعد أسبوع من انتخابات الكنيست المزمعة إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني (واينت) إن لبيد سيصل إلى مدينة شرم الشيخ في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمناخ (COP27) في نسخته الـ27، الذي ينعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية.

واعتبر الصحيفة أن مؤتمر المناخ" هو الحدث الدولي الأكبر والأهم الذي تنظمه الأمم المتحدة، ويستقطب مجموعة واسعة من المشاركين من جميع القطاعات: الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن زيارة لبيد تأتي بعد أسبوع من انتخابات الكنيست المقررة إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وعقب انتخابات الكنيست الـ25، يكلف الرئيس الإسرائيلي رئيس الحزب الأوسع تمثيلا في الكنيست، أو الشخصية الأوفر حظا لتشكيل ائتلاف حكومي، بتشكيل الحكومة في مهلة مدتها 28 يوما يمكن تمديدها لمدة 14 يوما أخرى قبل اختيار مرشح آخر.