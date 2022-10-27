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إنزال مظليين إسرائيلي بحريني إماراتي أميركي مشترك

تاريخ النشر: 27/10/2022 - 15:16

إنزال مظليين إسرائيلي بحريني إماراتي أميركي مشترك
مظلي إسرائيلي (توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

شارك جنود من وحدات المظليين في جيوش إسرائيل والبحرين والإمارات والولايات المتحدة في عملية إنزال مشترك في البحرين، أمس، بمناسبة مرور سنتين على توقيع "اتفاقيات أبراهيم" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الخميس، عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وهذه المرة الأولى التي ينفذ فيها مظليون إسرائيليون إنزالا في دولة عربية في الخليج. ويأتي بهدف "إبراز توثيق التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين والإمارات"، حسب "واللا".

وبادر إلى استعراض الإنزال المشترك السفير الإسرائيلي في البحرين، إيتان نائيه، وسفير الولايات المتحدة، الذي اقترح فكرة هذا الاستعراض على البحرين والإمارات.

وجرت عملية إنزال المظليين من طائرة من طراز "هيركوليس" تابعة لسلاح الجو الأميركي.

ووصل إلى البحرين، بداية الأسبوع الحالي، وفد إسرائيلي مؤلف من 25 ضابطا وجنديا برئاسة قائد "قيادة العمق" المسؤولة المواجهة مع إيران، إيتاي فيروف، وضباط في سلاح المظليين وقائد سلاح المشاة، غاي ليفي، وقائد الكليات العسكرية، غيل إيليا، ومندوبين عن مدرسة المظليين و"قيادة العمق" ووحدة العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "أعضاء الوفد الإسرائيلي شاركوا في استقبال خلال زيارتهم للبحرين وأجروا محادثات ترمي إلى تعزيز التعاون".

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#البحرين
#مظليون
#إسرائيل
#الإمارات
#الولايات المتحدة

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