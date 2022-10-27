الجيش الإسرائيلي يقرر تجنيد نساء لسلاح المدرعات

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الخميس، تجنيد نساء إلى سلاح المدرعات عند الحدود، وذلك بعد تجربة امتدت سنتين، ووصفت بأنها "ناجحة".

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن كوخافي اتخذ القرار بهذا الخصوص في نهاية اختبارات شملت فترة تأهيل مجندات وفترات خدمة عسكرية فعلية وبعد أن "استوفت المجندات كافة الغايات التي اختبرن بها".

وستخدم المجندات لسلاح المدرعات في دبابات منتشرة عند حدود إسرائيل مع مصر بالأساس. وبحسب الجيش، فإنه في حال كانت هناك حاجة فإن المجندات ستخدمن عند الحدود مع لبنان وقطاع غزة.

وخلال الفترة التجريبية تم تجنيد ثلاثة أفواج من المجندات لسلاح المدرعات، في السنتين الأخيرتين. وأنهت 26 مجندة دورة قيادة في المدرعات، وأنهت مجندتان دورة ضباط.

وجاء القرار بتجنيد نساء لسلاح المدرعات بعد تقديم التماسين إلى المحكمة العليا، من جانب مرشحات للتجنيد ومجندات أنهين دورة تدريب للقتال في دبابات، وطالبن بأن تصدر المحكمة يطالب رئيس أركان الجيش ووزير الأمن بتفسير سبب منع النساء من التجند إلى مهمات قتالية في سلاح المدرعات، بعد نجاح الفترة التجريبية بهذا الخصوص، في العام 2017.