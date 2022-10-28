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الليكود يتخوف من تزايد قوة الصهيونية الدينية حليفته

تاريخ النشر: 28/10/2022 - 11:37

الليكود يتخوف من تزايد قوة الصهيونية الدينية حليفته
دعاية انتخابية لحزب "عوتسما يهوديت" العنصري (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

هاجم رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، قائمة الصهيونية الدينية، حليفته الأكبر، وقال خلال لقاء مع صحافيين حريديين إن من يُصوت للصهيونية الدينية يصوت فعليا لرئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد. وجاءت أقوال نتنياهو في تسجيل صوتي كشفه موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الجمعة.

وأضاف نتنياهو أن "من يقول إنه يريد دعمي بواسطة زيادة قوة سموتريتش بمقعد أو اثنين، فإنه بشكل متناقض يصوت للبيد".

وعقد نتنياهو اللقاء مع الصحافيين الحريديين في مطعم في القدس، بهدف تشجيع الحريديين على التصويت. ويأتي هجومه على رئيس قائمة الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، في أعقاب تزايد قوة هذه القائمة في الاستطلاعات.

وتابع نتنياهو أن خطة "ييش عتيد" ولبيد "هي التفوق على الليكود بمقعد أو اثنين. وقوة لبيد تتزايد وهو يأمل بخفض مقاعد الليكود من أجل أن يُكلف بتشكيل الحكومة. والأمر المؤكد هو أنه إذا لم يتم تكليفه بتشكيلها فإن الطريق ستكون مغلقة أمامه، ولذلك ثمة حاجة إلى حزب ليكود كبير".

وأضاف أن "سموتريتش وبن غفير سيكونان وزراء في حكومتي في جميع الأحوال، وزيادة مقعد أو اثنين لهما ومقعدين أقل لليكود سيحسم كل شيء".

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#انتخابات الكنيست
#نتنياهو
#الصهيونية الدينية
#حزب الليكود

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