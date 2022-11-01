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نتائج العينات الانتخابية: معسكر نتنياهو يتجاوز الـ61 مقعدا

تاريخ النشر: 01/11/2022 - 22:06

نتائج العينات الانتخابية: معسكر نتنياهو يتجاوز الـ61 مقعدا
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أظهرت نتائج العينات الانتخابية التي بثتها القنوات الإسرائيليّة فور إغلاق صناديق الاقتراع الساعة العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، والتي تُعبّر عن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ25، تصدر حزب الليكود النتائج، وحصول معسكر بنيامين نتنياهو على قوة تتراوح بين 61 - 62 مقعدًا، وسط تصاعد فرصه في تشكيل الحكومة المقبلة.

في حين تراوحت قوة الأحزاب العربية بين 8 - 9 مقاعد، ولم يتمكن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حتى هذه اللحظة، من تجاوز نسبة الحسم، حسب عينات القنوات الإسرائيلية. وبينت نتائج العينات الانتخابية، هيمنة الأحزاب اليمينية على الكنيست المقبل وحصولها على قوة تتراوح بين 67-65 مقعدا من أصل 120.

نتائج العينات التلفزيونية الإسرائيلية:

القائمة "كان 11" القناة 12 القناة 13
"الليكود" 30 30 31
"يش عتيد" 22 24 24
"الصهيونية الدينية" 15 14 14
"المعسكر الوطني" 13 11 12
"شاس" 10 10 10
"يهدوت هتوراه" 7 7 7
"يسرائيل بيتينو" 5 4 4
"العمل" 5 6 5
"ميرتس" 4 5 5
القائمة الموحدة 5 5 5
الجبهة/ العربية للتغيير 4 4 4
التجمع الوطني الديمقراطي 0 0 0
"البيت اليهودي" 0 0 0

يشار إلى أن هذه النتائج ليست نهائية، غير أنها تعكس النتائج الأولية عبر استطلاع العينات الانتخابية ميدانيًا من صناديق اقتراع من أشخاص أدلوا بأصواتهم بالفعل حتى الساعة التاسعة مساء، على أن يتم تحديثها على رأس كل ساعة مقبلة.

بينما جاءت المعسكرات على النحو الآتي:

"كان 11" القناة 12 القناة 13
معسكر نتنياهو 62 61 62
المعسكر المناوئ 54 55 54
الجبهة/ العربية للتغيير 4 4 4

ووصلت نسبة التصويت العامّة لانتخابات الكنيست الـ25، إلى نحو 73%، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، في الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء.

بودكاست عرب 48

#الليكود
#انتخابات الكنيست
#الكنيست الـ25
#بنيامين نتنياهو
#التجمع الوطني الديمقراطي
#الأحزاب العربية

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