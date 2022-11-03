إصابة مستوطنة بعيار ناري في الرأس

أصيبت مستوطنة (14 عاما) في "كريات أربع" في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مساء الخميس، بعيار ناري في الرأس، ونقلت إلى المستشفى وهي بحالة "خطيرة".

وادعت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن الفتاة أصيبت برصاصة طائشة أطلقها فلسطينيون من قلب مدينة الخليل، وقالت إن قوات الاحتلال شرعت بالبحث عن مصدر النار.

وزعمت أن الرصاص أطلقت خلال تبادل لإطلاق النار بين عائلات فلسطينية متنازعة في ما بينها في منطقة الخليل.

ووفقا لتقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن الحديث عن "رصاصة طائشة" وليس عن رصاصة قناص أطلق النار مستهدفا الفتاة التي كانت تسير برفقة صديقاتها على أطراف المستوطنة.

وأوضحت أنه لم يتم العثور على أعيرة نارية أخرى في المنطقة، مرجحة أن الحديث عن رصاصة مصدرها من الأعلى أصابت رأس الفتاة، مدعية أن المصدر قد يكون إطلاق نار بالهواء بواسطة فلسطينيين.