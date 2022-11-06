تقرير: واشنطن تمنح إسرائيل ضوءا أخضر لبيع "حيتس 3" لألمانيا

منحت الولايات المتحدة الأميركية، الحكومة الإسرائيلية، ضوءا أخضر لبيع منظومة "حيتس 3" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى، لصالح ألمانيا، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأحد، وذلك في تطور مهم نحو إتمام الصفقة التي تسعى إسرائيل لإبرامها منذ أشهر.

وأشارت "كان 11" إلى تقدم كبير في المفاوضات الجارية لإتمام الصفقة الضخمة التي قد تصل قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات، وذكرت أن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أجرى يوم الأربعاء الماضي، مباحثات مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، بهدف الدفع بالصفقة مع ألمانيا.

ولفتت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن الصفقة مع ألمانيا ستتم بمجرد الانتهاء من الإجراءات البيروقراطية في الولايات المتحدة والتي قد تستغرق بعض الوقت، وذلك على ضوء الرغبة الألمانية والأوروبية عموما في تعزيز دفاعاتها الجوية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

يذكر أن إسرائيل ملزمة بالحصول على موافقة أميركية قبل إتمام الصفقة مع ألمانيا، نظرا لأن 80% من تكاليف تطوير المنظومة الدفاعية الصاروخية، المقدرة بـ 2.2 مليار دولار، جرى تمويلها أميركيا؛ كما أن منظومة "حيتس 3" تحتوي على مركبات تكنولوجية تم تطويرها في الولايات المتحدة.

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد عرض خلال زيارته إلى إسرائيل قبل نحو 6 أشهر، التزود بالمنظومة الدفاعية الإسرائيلية التي يبلغ سعر الصاروخ الواحد فيها نحو ثلاثة ملايين دولار، وذلك في سياق سعي ألمانيا لتعزيز دفاعاتها على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي ظل المماطلة الأميركية في منح إسرائيل الموافقة على المضي قدما في الصفقة مع ألمانيا، توجه وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، وغيره من المسؤولين المعنيين في الحكومة الإسرائيلية، "عدة مرات"، إلى نظرائهم في الإدارة الأميركية، وجددوا طلب تل أبيب ببيع هذه المنظومة لبرلين، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم".

وكرر المستشار الألماني طلب بلاده بهذا الخصوص خلال لقائه الأخير مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، الذي زار ألمانيا في أيلول/ سبتمبر الماضي، وقال إن "العدوان الروسي (في أوكرانيا) هو إعلان عن نقطة تحول في دفاعنا. لقد أعددت ميزانية خاصة قدرها 100 مليار يورو للاستثمار في أمن ألمانيا وجيرانها. كما نريد العمل مع إسرائيل، على سبيل المثال، في مجال الدفاع الجوي، إذ تمتلك إسرائيل عرضًا قويًا لمنظومة ‘حيتس 3‘".

في مؤتمر صحافي مع لبيد، قال شولتس إن ألمانيا ستعتمد على مساعدة إسرائيل في تعزيز قوتها للدفاع الجوي ووصف منظومة "حيتس 3" الصاروخية بأنها "تقدم أداء عاليا". من جهته أكد لبيد بعد اجتماعه مع شولتس على هذا التعاون، في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية، وقال: "إسرائيل ستلعب دورا في بناء قوة الدفاع الألمانية الجديدة، في مجال الدفاع الجوي بالأساس".

ووفقا لـ"يسرائيل هيوم"، فإن لبيد لم يكن راضيا عن تصريحات المستشار الألماني العلنية والصريحة بشأن الصفقة المحتملة لشراء المنظومة الدفاعية الصاروخية الإسرائيلية، وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع شولتس في برلين، إنه "ردا على سؤالٍ عما إذا كان بإمكاني أن أقول أي شيء أكثر عن منظومة ‘حيتس 3‘، فإن الإجابة المختصرة هي أنني لا أستطيع".

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الحصول على موافقة أميركية لبيع "حيتس 3" لألمانيا، سيدفع دولا أوروبية أخرى لشراء المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، علما بأن عددًا من الدول الأوروبية، بينها رومانيا، طلبت هي الأخرى التزود بصواريخ "حيتس 3" بعد الحرب في أوكرانيا.