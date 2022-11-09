الموساد يعتزم تعيين مسؤول عن علاقاته الخارجية

يعتزم جهاز الموساد تعيين مسؤول عن علاقات الجهاز الخارجية، على غرار أجهزة ووكالات الاستخبارات الأخرى حول العالم، بحسب ما كشفت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء.

ولفتت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى أن المعين في هذا المنصب الذي يعتبر سابقة في جهاز الموساد، سيكون سيكون مسؤولاً عن علاقة المنظمة بالكيانات والأفراد من خارج الأوساط الاستخباراتية.

وبحسب التقرير فإن رئيس الموساد، دافيد برنياع، بحث خلال الفترة الماضية إمكانية تعيين متحدث رسمي باسم الجهاز، الذي يحيط أنشطته وعملياته بسرية تامة، كما هو الحال مع وكالات الاستخبارات الأخرى في العالم.

وأضاف أنه "بعد تردد"، قرر برنياع "تحديد مهام الوظيفة بدقة، وتعيين شخص من داخل الموساد"، وليس ناطقا رسميا من من خارج الجهاز.