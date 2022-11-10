أميركا تزود إسرائيل بـ3 طائرات "إف-35"

وصلت 3 طائرات جديدة حربية من طراز"إف-35" إلى إسرائيل قادمة من أميركا، حيث هبطت في قاعدة جوية عسكرية إسرائيلية في منطقة النقب، لتعزز أسطول سلاح الجو الإسرائيلي، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس.

وأقلعت الطائرات الملقبة بـ"الشبح"، أمس الأربعاء، من الولايات المتحدة الأميركية، لتصل اليوم إلى قاعدة جوية في النقب.

ووفقا للصحيفة، فإن الطائرات الجديدة التي وصلت إسرائيل ستنضم لسرب الطائرات الموجودة من قبل، مشيرة إلى أنها ستخضع لعملية صيانة وسيتم تفقدها لتصبح جاهزة للعمل.

ويعتبر هذا النوع من الطائرات الأكثر تقدما على مستوى العالم، حيث لا يمكن اكتشافها عبر الرادار، وهي ذات قدرات مناورة جوية عالية، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وتخطط الشركة المصنعة بحلول عام 2024، لإكمال تسليم أول 50 طائرة تم توقيع اتفاقيات بخصوصها مع إسرائيل معظمها في مراحل مختلفة على خط الإنتاج، علما أن عملية إنتاج هذا النوع من الطائرات يستغرق حوالي عامين بعد أن كان يستمر في السابق حوالي 3 سنوات.

ويبلغ ثمن كل طائرة من هذا الطراز 90 مليون دولار، ولديها قدرة على حمل 16 طنا من الصواريخ، وتعتبر طائرات الشبح القادرة على التحايل على الرادار، وتصل سرعتها إلى 1900 كم في الساعة.

وكشف قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق عميكام نوركين، أن إسرائيل كانت الأولى في العالم التي شنت هجوما بطائرة "إف-35" في العام 2018.

وفي العام الماضي، شاركت هذه الطائرات بقصف عدة أهداف في قطاع غزة خلال عدوان مايو/أيار2021، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في آذار/مارس الماضي، أن هذه الطائرات كانت الأولى في العالم التي تقوم بإسقاط طائرة بعد اعتراض طائرات إيرانية بدون طيار.