هرتسوغ يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الأحد

دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة، رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، إلى الحضور إلى ديوانه، ظهر بعد غد الأحد، من أجل تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة.

وأنهى هرتسوغ، ظهر اليوم، المشاورات مع رؤساء الأحزاب التي انتخبت للكنيست، للحصول على توصياتها بالمرشح الذي سيُكلف بتشكيل الحكومة.

وهاتف مدير عام ديوان الرئيس الإسرائيلي، إيال شويكي، في ختام المشاورات، رئيس طاقم مستشاري نتنياهو، تساحي برافرمان، وأبلغه بدعوة نتنياهو إلى لقاء هرتسوغ، عند الساعة 12:00 من يوم الأحد، كي يتلقى التكليف بتشكيل الحكومة.

وأوصى 64 عضو كنيست من أحزاب اليمين والحريديين – الليكود والصهيونية الدينية وشاس و"يهدوت هتوراة" – بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.

ومنذ تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، سيكون أمام نتنياهو 28 يوما لتشكيلها، وفي حال لم يتمكن من ذلك خلال هذه الفترة، سيتم تمديدها بـ14 يوما آخر، وذلك بموجب القانون.

وخلال المشاورات التي أجراها هرتسوغ مع مندوبي الأحزاب، في اليومين الأخيرين، أوصى 28 عضو كنيست، من حزبي "ييش عتيد" والعمل، بتكليف رئيس "ييش عتيد"، يائير لبيد، بتشكيل الحكومة، بينما امتنعت باقي الأحزاب التي تضم 28 عضو كنيست عن التوصية بأي مرشح.

من جهة ثانية، يتوقع أن يعقد لقاء بين قادة أحزاب المعارضة المستقبلية، يوم الثلاثاء المقبل، بدعوة من لبيد. ويتوقع أن يشارك في هذا اللقاء كل من رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، ورئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس. ولم تتم دعوة قائمة الجبهة – العربية للتغيير إلى هذا الاجتماع.