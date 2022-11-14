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"تنوفا" ترفع أسعار منتجات الألبان

تاريخ النشر: 14/11/2022 - 12:38

"تنوفا" ترفع أسعار منتجات الألبان
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت شركة "تنوفا" اليوم، الإثنين، عن رفع أسعار العديد من منتجات الألبان التي لا تخضع لإشراف وبدائل الحليب التي تنتجها، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار الحليب الخام. وسيدخل ارتفاع الأسعار حيز التنفيذ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبحسب بيان "تنوفا"، فإنه سترتفع أسعار الأجبان المالحة، الأجبان الصفراء المغلفة، الزبدة، محلى الحليب، مشروبات الحليب والألبان، قسم من مشروبات الصويا وغيرها.

وسترتفع أسعار هذه المنتجات بنسب تتراوح ما بين 4.7% و4.9%.

وأضافت الشركة أنها أبلغت المزودين برفع الأسعار، وأن المزودين هم الذين يقررون الأسعار للمستهلك.

وجاء في بيان الشركة أن "تنوفا لم ترفع أسعار المنتجات غير الخاضعة للرقابة منذ العام 2018، رغم أنه منذ العام 2019 ارتفع سعر الحليب الخام بـ49 أغورة لليتر الواحد، ما يعني إضافة نحو 400 مليون شيكل لتكاليف تنوفا المباشرة".

وتابعت الشركة أنه "خلال السنتين الأخيرتين ارتفعت تكلفة الإنتاج كثيرا في البلاد والعالم: الطاقة، الماء، ضريبة المسقفات، أسعار البضائع وفول الصويا ومواد التغليف وغيرها".

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#ارتفاع أسعار
#منتحات ألبان
#شركة "تنوفا"

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