إسرائيل "توبخ" السفير الأوكراني بسبب تصويت في الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت السفير الأوكراني لـ"جلسة توبيخ"، على خلفية تصويت كييف لصالح قرار أممي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تقدم فتوى قانونية بشأن مسألتين، تتعلقان بفلسطين والاحتلال الإسرائيلي.

وتلوح في الأفق بوادر أزمة سياسية بين إسرائيل وأكرانيا على خلفية تصويت البلدين تجاه مشروعي قرارين في الأمم المتحدة بطريقة اعتبرت كل منهما أنها لا تصب في مصلحتها.

والجمعة، صوّتت أوكرانيا ضمن 98 دولة لصالح طلب فلسطين فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن "الماهية القانونية للاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ويطالب القرار من محكمة العدل الدولية أن تصدر "فتوى" (رأيًا قانونيًا) في مسألتين؛ أولاً الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صدر عنها اليوم، أنها عبرت للسفير الأوكراني، يفغين كورنيتشوك، "عن الاستياء" إزاء تصويت أوكرانيا لصالح القرار. وأعربت إسرائيل عن أملها في أن تغير أوكرانيا موقفها في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة المتوقع على الموضوع نفسه في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقالت إنها أبلغته بأن هذا التصرف "لا يعكس العلاقات بين الدول الصديقة ذات القيم المشتركة، خاصة في ظل دعم إسرائيل لأوكرانيا في مجموعة متنوعة من القرارات المهمة في الأمم المتحدة و (تقديم) مساعدات إنسانية كبيرة".

بدورها، ذكرت السفارة الأوكرانية في إسرائيل، في بيان حول الاجتماع، نشرته على "فيسبوك"، أن السفير الأوكراني "أعرب عن خيبة الأمل من موقف إسرائيل، التي امتنع ممثلها عن الإدلاء بصوته في تصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة التعويضات الروسية لأوكرانيا".

وفيما أشار البيان الإسرائيلي إلى أنه تم "استدعاء" السفير، قالت أوكرانيا إن الاجتماع تم الترتيب له مسبقا ولم يكن استدعاء. وذكرت السفارة أن السفير عبّر كذلك "عن غضب الجانب الأوكراني بشأن الممارسة المتمثلة في منع المواطنين الأوكرانيين من دخول الأراضي الإسرائيلية دون مبرر".

وقال السفير الأوكراني، كورنيتشوك، إنه بالنظر إلى أن أوكرانيا وإسرائيل لا تطلبان تأشيرات دخول من مواطني كل منهما، وفي ظل دخول الإسرائيليين إلى أوكرانيا بحرية، فإن كييف تعتبر العقبات التي تضعها إسرائيل خطوة "غير ودية".

وأمس، الإثنين، امتنعت إسرائيل عن التصويت في الأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو روسيا إلى دفع تعويضات لأوكرانيا، على خلفية الحرب التي تشنها موسكو منذ 24 شباط/ فبراير الماضي.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن "توقيت الامتناع عن التصويت يثير تساؤلات حول ما إذا كان شكلا من أشكال الانتقام من كييف، بسبب دعمها لقرار الأمم المتحدة بشأن الطلب الفلسطيني".

وخلال حملته الانتخابية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إنه سيفكر في تزويد أوكرانيا بالسلاح الإسرائيلي إذا تم انتخابه، وسيدرس أيضا إمكانية القيام بدور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.

وأرسلت إسرائيل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا تشمل خوذا، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة، على وقع تحذير روسي.